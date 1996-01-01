Пенсионер повзрослеет?

Разговоры о повышении пенсионного возраста ведутся достаточно давно. Однако кулуарность высказываний по данному вопросу вкупе с плюрализмом мнений способны легко завести в тупик даже сведущего человека. В том, как повышение пенсионного возраста впишется в приморскую жизнь, корреспондент "ЗР" постарался разобраться с помощью специалистов.

В марте прошлого года "ЗР" писал об инициативе поднятия пенсионного возраста на 8 лет, которая прозвучала из уст председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Геннадия БАТАНОВА. В то же время в Отделении ПФР по Приморскому краю нам сообщили, что высказанное - сугубо личное мнение председателя и законной силы не имеет. Позже было заявлено, что существует инициатива по "мягкому" повышению пенсионного возраста. Суть предложения - в поощрении тех, кто добровольно согласится продолжать работать, не выходя на пенсию, еще несколько лет, за что они получат прибавку к пенсии, когда решат завершить трудовой стаж.

Прошло полтора года, а ситуация осталась на уровне "высказывания личного мнения", хотя иногда в центральной прессе все-таки проскальзывает информация о возможности повышении пенсионного возраста и даже о разработке соответствующего закона. Понятно одно: если проблема на слуху, значит, она действительно имеет место быть, несмотря ни на какие увещевания сверху.

О необходимости повышения пенсионного возраста заговорили вновь после того, как Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2006 г. В силу того, что денег фонду не хватает, в бюджет была заложена индексация пенсий ниже уровня инфляции. А это является нарушением закона. Все надежды возлагаются на то, что реальный рост пенсий произойдет за счет средств федерального бюджета, как и в 2005 г. Выходит, ПФР - банкрот, если не может самостоятельно в полном объеме делать возложенные на него выплаты? В этой связи повышение пенсионного возраста считается одним из вероятных способов справиться с финансовой брешью.

Аргументы "против"

В интервью с советником главы ПФР Владимиром ВЬЮНИЦКИМ издание "Газета" сообщает, что дефицит бюджета ПФР в 2006 г. составит почти 90 млрд руб. при общей сумме бюджета в 1 трлн руб. Увеличение пенсионного возраста на 5 лет проблему не решит и сэкономит всего 30 млрд, так что большая часть дефицита останется.

Весомым аргументом "против" является и продолжительность жизни россиян, особенно мужчин. По данным, опубликованным в The World Factbook-2004, средняя продолжительность жизни россиян достигает 66 лет. По данным Приморского комитета статистики на 2003 г., житель Приморья в среднем живет 63 года: женщины до 69,8 года, мужчины до 57,3 года. "Исходя из этих цифр, я против повышения пенсионного возраста. Выходит, мужчины будут умирать на рабочих местах?" - сказал и.о. начальника Управления Федеральной государственной службы занятости населения Андрей ЕГОРОВ. Действительно, если смотреть на инициативы правительства с этой точки зрения, то выход из проблемы путем увеличения пенсионного возраста выглядит абсурдным. Даже сегодня среднестатистический мужчина ни в России, ни в Приморском крае недотягивает до 60-летнего возраста, своего пенсионного рубежа.

Заметим, что пенсионный возраст за всю историю тех же европейских стран, США и Японии увеличивался не раз и не два. Основанием для этого служила не только необходимость улучшить материальное положение национальных пенсионных фондов, но и увеличение продолжительности жизни в силу улучшения условий проживания, здоровья нации, демографической ситуации - снижения смерти и повышения рождаемости. Средняя продолжительность жизни в современной Европе превышает 75 лет. Условия жизни в нашей стране пока не позволяют идти по такому пути.

В конце концов, повышение пенсионного возраста однозначно вызовет социальное недовольство, что, конечно, может послужить тормозом как для принятия непопулярного решения, так и для его огласки.

Кризис требует непопулярных решений

С другой стороны, все равно рано или поздно срок выхода на пенсию придется продлевать, и, может быть, не один раз.

Дело в том, что российское население стремительно стареет, в Приморском крае также проявляются общероссийские тенденции. "Существует специальный классификатор ООН, согласно которому население государства или территории считается старым, если 7% от общей численности населения достигает 56-летнего возраста. В России в 2003 г. этот показатель достиг 13%, в Приморье - 10%", - сообщил руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Виктор ШАПОВАЛОВ.

Одновременно, по словам специалистов, для нормального функционирования пенсионной системы необходимо, чтобы на одного пенсионера приходилось три - четыре работающих, причем ситуация 3 к 1 уже считается критической. Сегодня в России одного пенсионера обеспечивают 1,7 работающего.

Досье По данным Приморскстата, в 2004 г. в Приморском крае проживали 2,035 млн человек. Из них 503,964 тыс., или 24,7% от всего населения, - пенсионеры. Численность экономически активного населения в прошлом году составила 1,85 млн человек, или 53,5% от общей массы. Из них заняты 985,5 тыс. человек. Последние данные подтверждают тенденцию к сокращению экономически активного населения и увеличению количества пенсионеров: если в 1994 г. их было 432 тыс. (328 тыс. - по старости), то в 2004 г. - 503, 6 тыс. человек (371 тыс. - по старости).

При этом некоторые эксперты считают, что сейчас повышать пенсионный возраст нецелесообразно. Нужно дождаться 2025-2035 гг., когда численность работающих и пенсионеров сравняется. Однако не будем забывать, что чем меньше работников приходится на одного пенсионера, тем сложнее содержать самого пенсионера и повышать пенсии. Сейчас средняя пенсия россиянина составляет всего 30% от средней же зарплаты. Поэтому ждать кризисного момента, когда сравняется количество пенсионеров и работающих по крайней мере странно. У нас и сейчас кризис.

Вместе с тем Андрей Егоров отметил, что работающих людей уже не хватает, к 2007 г. наступит критическая ситуация, "и мы будем вынуждены привлекать пенсионеров на работу". И это тоже обусловлено демографической ситуацией в крае: "Потери человеческого ресурса за последние годы по численности сопоставимы с исчезновением такого города, как Находка", - уточнил Виктор Шаповалов.

Досье По данным Приморскстата, в последние 15 лет население края неуклонно сокращается. За 2004 г. естественная убыль составила 10,5 тыс. человек. По уже имеющимся данным, в 2005 г. эта цифра вырастет до 12 тыс. человек. При сохранении этой тенденции через 20 лет население края сократится на 200 тыс. человек.

Также Виктор Шаповалов высказал интересную точку зрения на то, как прокормить пенсионеров: "Демографическую ситуацию изменить сложно и долго - на это уйдет не меньше 20-25 лет. За это время нужно что-то производить и как-то справляться с нехваткой рабочей силы. Целесообразно усовершенствовать миграционную политику, при этом работающие на территории края мигранты должны платить налоги и отчислять взносы в Пенсионный фонд России, необходимые при выплате пенсий. Нужны жесткие условия". Этот вариант вполне применим, поскольку пенсионера, пусть даже своего, работодатели сегодня не жалуют.

Значит, одновременно с повышением пенсионного возраста нужно будет изменить отношение работодателя к пенсионеру. "Сегодня женщинам старше 40 лет и мужчинам старше 50 лет крайне сложно найти работу, даже если это хорошие специалисты. Да и зарплату предложат меньшую, чем молодому соискателю. Мы трудоустраиваем 40% из всех обратившихся к нам людей, а пенсионеров - только 10%", - рассказал Андрей Егоров.

Опять же интересно, как скажется повышение пенсионного возраста на текущей пенсионной реформе? Вероятно, в части отношения и доверия граждан - весьма негативно, а это затормозит развитие новой пенсионной системы, требующей действий со стороны экономически активного населения.

Что делать?

Как вариант решения проблемы дефицита бюджета Пенсионного фонда - вернуть ПФР полномочия по сбору пенсионных взносов. Ранее, когда ПФР самостоятельно занимался налоговым администрированием денег в пенсионной сфере, процент собираемых средств составлял порядка 95-97% от общего количества. Сегодня налоговые органы собирают не больше 86-88%. Об этом не раз говорилось и на уровне Приморского отделения ПФР. Напомним, что бюджет Пенсионного фонда составляет 1 трлн руб., и дополнительные 10% (100 млрд руб.) покрыли бы проблему дефицита.

В целом наши эксперты сошлись во мнении, что пенсионный возраст повысить все-таки стоит, но для этого нужно выработать четкую стратегию, которая не разрушит уже сделанного и впишется в сегодняшнюю ситуацию.

Андрей Егоров: "Увеличение пенсионного возраста - вынужденная мера, однако здесь важен либеральный подход. Например, разработать систему льгот и поощрений для тех, кто продолжает работать после пенсии".

Виктор Шаповалов: "Если увеличивать возраст выхода на пенсию, необходимо создать условия для пенсионеров, желающих работать, и, с другой стороны, регулировать трудовые отношения так, чтобы и молодые специалисты имели возможность карьерного роста".

В Приморском отделении пенсионного фонда нам сообщили, что на сегодня никаких конкретных данных и указаний сверху по повышению пенсионного возраста не поступало.

Единственное, чего совсем бы не хотелось, так это скоропалительного и необдуманного решения. Потому что такие кардинальные шаги, пусть даже обоснованные, становятся забавной закономерностью. Столкнувшись с денежной дырой в пенсионном бюджете, возникшей вследствие снижения ставки единого социального налога, чиновники быстро решили поправить дело исключением из новой пенсионной системы людей старше 1967 года рождения. Проблема дефицита осталась, а доверие граждан к пенсионной реформе было подорвано. Все бы ничего, если бы такие резкие шаги были тщательно спланированы.