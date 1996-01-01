КрайМорЗачистка

Акватория Амурского залива будет поделена на "зоны ответственности" различных предприятий, и в случае загрязнения той или иной зоны материальную ответственность будет нести данное предприятие. Такое решение было принято в ходе заседания постоянно действующей комиссии при администрации Приморского края.

На заседании также была рассмотрена возможность включения в проект подпрограммы "Очистка и предотвращение загрязнения морской акватории и портов края от нефтепродуктов, промышленных и бытовых отходов" мероприятий по очистке акватории Амурского залива. Мероприятия по оздоровлению и санитарной очистке Амурского залива включают, прежде всего, регулярную очистку акватории, берега и дна, строительство очистных сооружений. Каждый день специализированное дежурное судно патрулирует припортовую акваторию Амурского залива, что позволяет следить за состоянием моря, своевременно выявлять и оперативно устранять загрязнения. Участники заседания также обсудили возможность приобретения современных судов для сбора льяльных вод, промышленных и бытовых отходов.