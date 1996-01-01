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Приморцам добавили срок. Оплаты услуг ЖКХ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморцам удлинили сроки оплаты за жилищно-коммунальные услуги, период внесения платежа стал длиннее на 10 дней. Об этом сообщила пресс-секретарь КГУП "Примтеплоэнерго" Екатерина ГАВРИЛОВА.

По словам начальника отдела сбыта Александра СТЕПАНЕНКО, направляя квитанции абонентам раньше положенного срока, КГУП "Примтеплоэнерго" соблюдает предельно допустимый срок для выставления счетов. Потребитель, получив квитанцию в начале-середине расчетного месяца, располагает большим количеством времени для ее оплаты.

"В квитках "Примтеплоэнерго" предлагает потребителю оплатить услугу до конца расчетного месяца, при этом указывает, что окончательный расчет должен производиться до десятого числа следующего месяца. Стоит отметить, что "Примтеплоэнерго" действует строго в рамках жилищного кодекса. То есть если потребитель получил квиток об оплате первого числа, а тепло в дом дали только десятого, это не значит, что ему придется платить за неполученное тепло. Расчет предприятие ведет по факту. "Примтеплоэнерго" в случае сбоя подачи тепла в обязательном порядке проводит перерасчет", - добавила пресс-секретарь.

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