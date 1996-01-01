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С новым винным годом!
"Божоле Нуво прибыло!" С этих слов во всех уголках мира, где почитается Его Величество Вино, начинается один из самых ярких праздников виноделия. В минувшие выходные впервые "Праздник Божоле" отмечался и во Владивостоке в ресторанном комплексе "Георг I".
Божоле Нуво - единственное вино во Франции, которое поступает в продажу практически сразу после сбора урожая винограда, минуя выдержку в бочках. Вино производится в Бургундии. Во Франции его называют "веселым и дерзким вином".
Уже многие десятилетия "Праздник Божоле" во Франции - один из любимых народных праздников. По сложившимся традициям вся Франция празднует появление этого вина в продаже. Для французов - это своего рода "Новый винный год". Третий четверг ноября стал "днем винодела", днем, когда гуляет вся страна и когда появляется возможность оценить насколько удачный урожай был в нынешнем году.
С 80-х годов прошлого века праздник вышел далеко за пределы Франции, а в 1999 г. пришел и в Россию. В этом году приобщиться к празднику молодого французского вина получили возможность и жители Владивостока.
За несколько дней до третьего четверга ноября, из небольших деревень и городов региона Божоле, миллионы бутылок молодого вина начинают свой путь из Франции по странам и континентам. Буквально накануне праздника молодое вино урожая 2005 г., благодаря компании "Дилан", появилось во Владивостоке. А в ресторанном комплексе "Георг I" уже все было готово к встрече с Божоле. И ровно в назначенный час праздник начался. Гостей встречали рыцари, французские виноделы и их дамы в декольтированных платьях (весь персонал ресторана был одет в соответствующие костюмы французских вельмож). Старинный французский шансон, специальное меню с блюдами "деревенской" французской кухни (копченый окорок, жаркое, перепела, ветчина и сыры), и, конечно, королева праздника Божоле - атмосфера Франции XVI века царила в ресторанном комплексе.
По словам гостей торжества, праздник удался на славу. Поэтому организаторы мероприятия пообещали сделать "Праздник Божоле" традиционным для Владивостока. Ведь Божоле Нуво - большой народный праздник, который приспосабливается к любой стране и вливается в любую культуру. И Владивосток здесь не должен быть исключением.
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