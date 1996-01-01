Приморцы забросили огороды

Любопытные ремарки к портрету наших соотечественников выявляются при подготовке к сельскохозяйственной переписи, намеченной на 1-25 июля 2006 г. Так, при корректировке списков объектов переписи выяснилось, что приморцы практически перестали работать на огородах!

Документально в крае зарегистрированы 121 320 семей, за которыми числятся огороды и огородные объекты, но, по предварительным подсчетам, на огороды выезжают лишь 3 822 семьи. Сверкой документов в настоящее время занимаются 150 человек, принятых с этой целью на работу в Приморскстат.

В связи с этим хочется еще раз обратить внимание граждан - информация, собранная как при корректировке списков, так и непосредственно в ходе переписи, - конфиденциальна.

Она будет обобщаться и использоваться исключительно в статистических целях, и ни в коем случае не в фискальных!

Пресс-служба Приморскстата.