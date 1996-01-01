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Дети тянут россиян за черту бедности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Детская организация ООН - ЮНИСЕФ - выяснила, что рождение ребенка практически гарантированно отбрасывает российские семьи за черту бедности. Две трети бедняков в России - семьи с детьми. Поэтому либо взрослые отказываются рожать, либо с рождения приучают детей жить в нищете.

Каждый третий россиянин живет за чертой бедности, сообщается в докладе ЮНИСЕФ "Детская бедность в России: тревожные тенденции и выбор стратегических действий", подготовленном Независимым институтом социальной политики. Хотя в последние четыре года наблюдается значительный рост средних показателей реальных доходов населения, он происходит в основном за счет перераспределения ресурсов от необеспеченных граждан к богатым.

Правда, благосостояние большинства бедных семей совсем немного не дотягивает до необходимого уровня. По результатам исследования за 2003 год лишь от 1 до 5% российских семей попали в разряд экстремально бедных. Однако 60% всех семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, имеют в своем составе детей, которые уже на первых этапах своей жизни вынуждены терпеть лишения, связанные с недостатком средств у их родителей. В двух третях экстремально бедных домохозяйств с ресурсами 20-30% от прожиточного минимума (то есть не имеющих средств даже на питание) также есть дети. Более того, именно рождение ребенка (то есть появление иждивенца) и стало в России одним из основных факторов, опускающих семьи за черту бедности.

Одной из основных причин бедности в российских семьях стала также политика занятости и оплаты труда в России. "Именно здесь следует искать причины бедности детей", - считают авторы. Две трети семей, живущих за чертой бедности, содержат взрослые с доходом не выше прожиточного минимума; треть таких семей имеет работника с зарплатой ниже прожиточного минимума; четверть - с пенсией ниже прожиточного минимума. В 15% бедных семей оба взрослых не работают, не учатся и не получают пенсию.

В итоге родители, опасаясь переступить черту бедности, отказываются заводить второго ребенка. "Демографические последствия этого для такой страны, как Россия, могут быть необратимыми", - заявила директор регионального отделения ЮНИСЕФ для стран ЦВЕ/СНГ и стран Балтии Мария КАЛИВИС.

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