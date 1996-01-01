Кулибин из Черниговки

Поселок Черниговка - крохотная точка на карте Приморского края. Но есть все предпосылки, что у жителей этого села в скором времени будет повод гордиться своим земляком, пенсионером Петром Плотниковым - изобретателем, оптимистом и просто очень хорошим человеком.

"На внедрение нет денег"

Таких, как Петр Плотников, неугомонных и неуемных, ШУКШИН называл добрым и беззлобным словом "чудик". По определению Василия Макаровича, чудики - это беспокойные люди, чьи мозги все время загружены глобальными проблемами и задачами планетарного масштаба. Не меньше. Их кредо: "Сам не сплю и другим не даю".

Года три назад Плотников, задумавшись над отсутствием в современной России национальной идеи, сочинил по этому поводу трактат, который отправил в особую комиссию по внесению поправок в Конституцию РФ. Основная мысль его "революционного" труда звучала так: "Чтобы сцементировать общество с разными финансовыми возможностями и запросами, необходимо трансформировать интеллектуальный потенциал народа и природные ресурсы страны в материальные блага".

Честно говоря, на ответ из Москвы он не надеялся. Он вообще не верил, что письмо дойдет да адресата. Но... чудо произошло. В мае 2002 года "реформатор" Плотников получил из администрации президента России официальную бумагу. "Ваши предложения и пожелания будут учтены при подготовке документов и практической работе", - информировал его консультант из отдела писем. И еще желал всего доброго и успехов в законотворчестве.

Только пока Петр Павлович дожидался ответа, к государственным делам он поостыл. По его словам, на тот момент его одолевал более приземленный проект - продвижение в жизнь усовершенствованной им газолифтной установки. Это устройство качает нефть из глубин земли, но может также качать и воду. Принцип его работы прост и давно известен, по одной трубе загоняют под землю воздух. По другой же, расположенной внутри первой, под давлением из недр поднимается жидкое "черное золото". Время от времени нефтяная труба забивается накипью, отчего добыча нефти уменьшается, и трубу приходиться чистить. А это потеря времени и очень большие расходы. Чтобы свести все затраты к минимуму, Плотников всего-навсего предложил продырявить нефтенесущую колонну патрубками, через которые сжатый воздух попадал бы во внутреннюю полость колонны. По его задумке, нефть, получая импульс от сжатого воздуха, должна двигаться с еще большей скоростью и на большую высоту. А из-за турбулентности нефтевоздушной смеси подземные шлаки и парафины не успевают прилипнуть к стенкам трубы, поэтому засорения последней не наблюдается. Если надо, сжатый воздух можно и подогреть.

Когда Плотников обратился с этой идеей к патентоведам, те поначалу рассмеялись: "Все способы подъема нефти давно изобретены и апробированы американцами! И не пенсионеру из Черниговки менять правила игры". А потом выяснилось: янки хоть и умные ребята, но до такой элементарной вещи, как воздушные патрубки в нефтенесущей трубе, недодумались. А Кулибин из Черниговки сообразил. Осенью 2001 года неугомонный Плотников получил "Свидетельство на полезную модель", а еще через некоторое время - два "Авторских свидетельства на изобретение". Дальше - больше. Около 20 российских фирм и заводов заинтересовались его установкой. Среди них - "Газпром", "Роснефть", ОАО "Вакууммаш", администрация Ямало-Ненецкого автономного округа. Некоторым Плотников даже отправил пакет документов, но в ответ получил лишь "огромное спасибо" с припиской, что "на внедрение нет денег".

Пусть олигархи не удивляются

После получения документов, подтверждающих право на жизнь его газолифтной установки, Плотников занялся очередной вселенской проблемой. Причем безо всякой иронии. Он решил спасти человечество от грядущего кризиса с питьевой водой. Как известно, по расчетам экспертов, к 2025 году существующие источники живительной влаги иссякнут и две трети человечества будут страдать от недостатка питьевой воды. И лишь потому, что нынешние технологии не позволяют качать питьевую воду (или нефть, например) из больших глубин. Сегодня во Владивостоке, кстати, забор пресной воды производится с глубин до 50 метров, а ее основной запас во всем мире находится на глубинах 100-150 метров и более...

Над своим новым изобретением, которое он назвал "Искусственное фонтанирование", Плотников думал почти год.

- Поскольку по специальности я инженер лесного хозяйства, то за основу взял природный механизм подъема воды по сосудам и капиллярам дерева от корней к листьям, с растворенными минеральными веществами и насыщенной микропузырьками воздуха. Ведь там нет никаких электронасосов, - рассказал изобретатель.

Все тонкости разработки небывалого насоса, объяснять долго, да и нет необходимости. Скажем лишь, что на этот раз Плотников для подъема жидкости с больших глубин предложил использовать вакуум. Недавно он испытал модель вакуумного подъемника, сработанного из подручных средств. Корреспонденту "ЗР" довелось присутствовать на этом эксперименте. Правда, глубина скважины равнялась 9 метрам, то есть высоте котельной, на крыше которой изобретатель установил свой агрегат. Крыша изображала поверхность земли, а подземную "цистерну" с нефтью - ведро с водой. И это неважно, что эксперимент проводился по кустарной методе, без привлечения ученых мужей. Главное, что вакуумный подъемник Плотникова на радость присутствующим и автору изобретения качал воду (а мог бы и нефть), тем самым доказав, что это вполне жизнеспособная конструкция с большими перспективами.

Как известно, сегодня в России более 100 тысяч брошенных нефтяных скважин, где, по некоторым данным, осталось еще от 50 до 80% нефти от их изначального объема. Поднять нефть на поверхность не позволяют существующие технические возможности. По расчетам Петра Павловича, его "Искусственное фонтанирование", получившее очередное "Авторское свидетельство", даст более полную отработку действующих и заброшенных нефтяных скважин, а также скважин с пресной водой, то есть позволит добраться до глубин в 2500 метров. Эксперты подтверждают, что бурение глубинных скважин с применением изобретения Плотникова - это постоянно действующий стратегический резерв питьевой воды. Но пока дальше восторгов дело не идет...

- На мое изобретение Россия не истратила ни копейки. Когда я обратился в один из банков за кредитом в 2 тысячи рублей, чтобы достроить установку, мне в кредите отказали. Сказали, что не положено, поскольку я не военный пенсионер. Тогда я предложил заложить мой "Патент на изобретение", на что вообще не получил никакого ответа. Потом я пошел в другой банк, приглашавший открывать пенсионные вклады. Ответ был аналогичным, - вздыхает Плотников.

Чтобы довести дело до финала, Петр Павлович перехватил нужную сумму у знакомого ростовщика под фантастические проценты. На эти деньги купил пчел, затем, продавая мед, как он сам говорит с горькой иронией, "покрывал расходы на разработку доминирующей технологии по добыче нефти в ХХI веке".

...22 ноября в 9 часов утра Плотников собирается провести в здании районной администрации аукцион по передаче полного права на свои изобретения. Но не деньги ему нужны, более всего изобретателя беспокоит бездействие его детищ. Среди приглашенных - завод ОАО "Вакууммаш" (Казань), "Роснефтегаз", "Газпром" и другие компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Правда, есть сомнение, что эти монстры примут его приглашение и пошлют своих представителей в далекую Черниговку. Да и зачем? Судя по всему, им пока и так хорошо.

- Если России ЭТО не надо, пусть тогда олигархи не удивляются, если моя установка когда-нибудь появится с клеймом "Сделано в Китае" или "Сделано в США", - разводит руками Петр Павлович.

По его признанию, сейчас он ломает голову над реактивным двигателем нового поколения и разрабатывает панацею против птичьего гриппа. Плотников говорит, что в Уссурийской тайге есть какая-то чудодейственная трава, отвар которой может спасти мир (ни больше, ни меньше) от этой заразы. И еще он рассказал по секрету, что снова вернулся к государственным проблемам...

- Как-то в послании к Совету Федерации президент Путин пообещал увеличить внутренний валовой продукт (ВВП) в два раза к 2010 году. А я знаю, как увеличить ВВП в четыре раза и более. Причем без больших капиталовложений, - уверяет Плотников.

Пос. Черниговка - Владивосток.