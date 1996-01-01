ЖКХ Славянки стало частным

Поселок Славянка стал одним из первых населенных пунктов Приморья, где система ЖКХ полностью перешла в руки коммерческой структуры. С 1 сентября техническое обслуживание, санитарное обеспечение, а также подачу горячей воды и отопления осуществляет ООО "Восток Бункер ДВ", входящее в специализирующуюся на поставках топлива группу компаний "Транзит-Север-Восток".

Система ЖКХ досталась компании в нагрузку с котельной, которую "Транзит-Север-Восток" приобрела нынешним летом у Славянского СРЗ для собственных нужд. Теперь, помимо разогрева мазута на сливных эстакадах, котельная будет поставлять тепло и горячую воду жителям поселка. Ввязавшись в ЖКХ, компания оказалась перед выбором - терпеть убытки из-за разваленной инфраструктуры или инвестировать собственные средства в восстановление системы ЖКХ поселка. Выбор был сделан в пользу разумных инвестиций, и за менее чем 2 месяца работы на коммунальном поприще компании удалось провести подготовку к отопительному сезону и подвести тепло к домам поселка.

Одновременно с процессом ремонта теплотрасс "Восток Бункер ДВ" занялось созданием управляющей структуры и поиском подрядных организаций, которые будут выполнять текущий ремонт и предоставлять услуги по санитарному обеспечению. На минувшей неделе компания выпустила первые счета за коммунальные услуги и начала проводить серию встреч с жителями поселка. Примечательно, что работу с населением новым хозяевам поселковой коммуналки приходится начинать с чистого листа - старые хозяева не передали им базу данных по абонентам услуг ЖКХ, и им пришлось собирать данные из разных источников.

Пока неизвестна судьба должников по старым квитанциям - ими элементарно некому заниматься, а перед новой компанией сейчас стоит другая задача. Важно не допустить банкротства жителей, ведь стоимость отопления мазутной котельной выше, чем средний тариф "Примтеплоэнерго", в 1,5 раза, и без субсидий большая часть жителей не сможет оплачивать услуги отопления.