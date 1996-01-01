Не затягивайте с рождением детей!

Стремление как можно позже связать себя узами брака грозит обернуться неприятностями не только для представительниц прекрасного пола, засидевшихся в девках, но и для мужчин. Ученые провели беспрецедентное по масштабам исследование, обработав базу данных о новорожденных детях в Дании, в которой содержится информация о 70 тыс. пар и их новорожденном ребенке.

Оказалось, что у детей, рожденных от отцов, которые перешагнули 50-летний порог, в четыре раза выше вероятность болезни Дауна, а также намного чаще встречаются дефекты конечностей. Результаты более ранних исследований уже продемонстрировали, что с возрастом в сперме, как и в яичниках, происходят генетические изменения. Это может вызвать бесплодие у мужчин и сказаться на детях тех, кому все же удастся стать отцами.

Это обеспокоило медиков, так как в последнее время существует тенденция откладывать обзаведение потомством на более поздние сроки - когда уже сделаны все карьерные свершения и решены материальные проблемы. Но за это время подруга может решить вопрос бездетности с кем-нибудь другим. А в недалеком будущем, как обещают, институт брака отомрет совсем.

Самое страшное, что в Британии после отмены закона об анонимности для доноров спермы выяснилось, что семенную жидкость сдает все больше мужчин старшего возраста, у которых уже есть свои семьи. Около трети британских детей рождается от пожилых папаш, чья сперма не отличается высоким качеством. Лучше все же иметь ребенка от молодого и здорового красавца.

Тем более, что и женщина с возрастом здоровее не становится. После 35 лет у дам резко увеличивается риск выкидыша и рождения ребенка с синдромом Дауна. У матерей младше 30 лет рождается один такой ребенок на 1000 новорожденных, а у матерей в возрасте 40 лет и старше - один из 105 оказывается больным.