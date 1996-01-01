НОУ - значит "нет"?

За все время существования частных школ государство не выработало в их отношении единую политику. Более того, если еще год назад негосударственные образовательные учреждения (НОУ) имели право на бюджетное финансирование, то сегодня их законодательно этого лишили. Но даже теперь, когда государство бы только выиграло от развития сети частных школ, интереса в этом оно до сих пор не проявляет.

Как известно, до внесения изменений и дополнений в Федеральный закон "Об образовании", которые вступили в силу в начале 2005 г., администрация муниципального образования или субъекта Федерации обязана была частично финансировать частные школы из своего бюджета. Теперь такой нормы в законе нет, и негосударственные образовательные учреждения вынуждены выживать самостоятельно. Тяжесть положения признают даже власти, вместе с тем помогать НОУ в добровольном порядке, как это сделал, например, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, не торопятся.

Зачем школе деньги?

Впрочем, особо отличились в этом смысле власти Владивостока: они отказывались помогать частным школам даже тогда, когда на них законом возлагалась такая обязанность. Так и не дождавшись, пока мэрия соизволит перечислить хотя бы часть денег, частная школа "Гармония" отважилась подать на нее в суд в 2003 г. Суд она, конечно же, выиграла, однако денег не могла получить в течение двух лет.

При этом до последнего времени удивляла позиция власти в отношении НОУ. Казалось бы, не такое уж плохое это дело - обучать детей. Однако, учитывая, с какой настойчивостью вытесняют с помощью административного ресурса владивостокские школы из занимаемых ими помещений, - вспомним опыт "Восточной школы" и "Святой Ольги" - невольно приходишь к мысли, что НОУ мало кто ценит. Ситуация по краю иная - той же школе КАМАШИНСКОГО в поселке Славянка местная администрация все время помогала исправно.

Досье В России зарегистрировано около 600 негосударственных образовательных учреждений. В Приморском крае действуют 18. Из них во Владивостоке - 13, в Уссурийске - 2, в Находке - 2, в пос. Славянка - 1.

Что касается негосударственных образовательных учреждений Владивостока, то подливала масло в огонь администрация экс-мэра КОПЫЛОВА, точнее, Управление образования в прежнем составе. Складывалось впечатление, что личная неприязнь руководства управления диктовала политику городских властей к частным школам в целом.

Сейчас с приходом Владимира НИКОЛАЕВА, как утверждают руководители НОУ, многое изменилось. В прежних кабинетах сидят другие люди и решают рабочие вопросы в обычном порядке. Даже "Гармонии", которая не могла в течение двух лет получить выигранные по суду деньги, удалось решить это дело...

- Некоторое время назад нам отказывали в продлении договора аренды помещения, которое мы снимаем у городской администрации, - рассказывает директор НОУ "Образовательный центр "Гармония" Ольга МЫЗГИНА. - Иными словами, под вопросом была судьба всей школы - если у нее нет помещения, то и самой школы нет. Однако совсем недавно нам удалось договориться с мэрией о том, что сумма, выигранная нами по суду, будет погашаться за аренду их помещения. Кроме того, дума Владивостока предоставила частным школам 80-процентное послабление по арендной плате. Правда, это произошло после того, как мы предоставили все свои расчеты по доходам и расходам. Когда депутаты с ними ознакомились, были сильно удивлены, за счет чего мы выживаем.

Кроме того, как отметил президент школы "Пасифик Лайн" Игорь КАЛИНИЧЕНКО, "бюджет негосударственных образовательных учреждений всех стран рассчитывается с дефицитом, с расчетом на государственную поддержку, которую они, в отличие от нас, получают".

- Частные школы, как и все негосударственные образовательные учреждения, по закону являются некоммерческими предприятиями, - говорит Игорь Калиниченко, - и основная их деятельность направлена не на получение прибыли, как у коммерческих предприятий, а на удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах. Несмотря на то, что это очевидно, об этом знают далеко не все, даже родители, чьи дети ходят в частные школы.

Размножая НОУ

В то же время существует мнение, что частные школы "дерут" деньги с родителей и не особо заинтересованы в качестве образования детей. Наверное, есть и такое, раз эта точка зрения основывается на чьем-то опыте. Тем не менее в самом существовании НОУ есть преимущества, которые, кстати, в первую очередь должны заинтересовать государство.

- Раз уж по закону частные школы лишены бюджетного финансирования, государству выгодно развивать сеть частных школ, - рассуждает Игорь Калиниченко. - Во-первых, это снизит нагрузку с муниципальных образовательных учреждений. Во-вторых, НОУ - это альтернативная образовательная база для проблемных детей, детей со слабым физическим и психическим здоровьем, а также для детей, которые не могут найти общий язык с педагогами муниципальных школ.

Однако сформированной государственной политики в отношении НОУ нет. Это подтвердил руководитель департамента образования и науки администрации Приморского края Константин МЕЖОНОВ. По его словам, роль государства в жизни НОУ заключается лишь в выдаче им лицензий на право заниматься образовательной деятельностью и аттестации педагогов. И несмотря на то, что "плюсы" развития сети частных школ очевидны, пока НОУ предоставлены сами себе...