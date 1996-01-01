Вода и канализация для населения подорожали

В Приморье выросли тарифы на услуги водоснабжения и канализации для населения. Жители края будут платить за услуги водоснабжения и водоотведения больше, а предприятия и учреждения - меньше.

Губернатор Приморского края издал постановление "Об утверждении тарифов на услуги систем водоснабжения и канализации", которым фактически отменил перекрестное субсидирование тарифов для физических и юридических лиц.

Согласно постановлению, которое вступило в силу 15 октября, теперь стоимость 1 кубометра воды с учетом НДС составит и для предпринимателей, и для частных лиц 11 руб. 82 коп., а услуги канализации - 4 руб. 13 коп. Это почти в 2 раза больше существовавших ставок для физ.лиц. Так, если раньше жители Владивостока, проживающие в домах со всеми удобствами, платили за услугу водоснабжения с учетом действующих нормативов потребления около 46 руб. с человека, то сейчас будут выкладывать почти 92 руб.