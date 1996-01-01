Близок остров, да не освоишь

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН на прошлой неделе провел совещание по организации разработки инвестиционного проекта обеспечения сухопутной транспортной связи о. Русского с п-вом Муравьева-Амурского через полуостров Голдобина.

Выступивший с основным докладом профессор ДВГТУ, член-корреспондент РААСН Валентин АНИКЕЕВ отметил, что проблема стабильной транспортной связи города с о. Русским еще с царских времен остается "головной болью" населения этой городской территории. Являясь жителями города, островитяне не имеют нормальной возможности в любое время поехать по своим делам в какую-либо другую часть города и, по существу, оторваны от его жизни. А для горожан с "материка" и гостей Владивостока поездки на остров, недавно открытый для свободного посещения, на летний отдых и рыбалку сопряжены с массой сложностей из-за маломощной и нестабильно работающей паромной переправы.

Отличные природно-ландшафтные условия острова, уникальные памятники фортификационного искусства - форты и батареи Владивостокской крепости - позволяют о. Русскому стать настоящей Меккой для туристов и отдыхающих. Естественно, что без создания надежной сухопутной транспортной связи острова с материком все эти возможности не могут быть реализованы.

При разработке генпланов города в разные годы рассматривались различные тоннельные и мостовые варианты сухопутных транспортных связей. В любом случае это очень дорогостоящие сооружения, и для того, чтобы выбрать наиболее целесообразный вариант, надо "семь раз отмерить". Важно выбрать не только оптимальное конструктивное решение, но и наилучшим образом вписать эту связь в транспортную схему города.

Именно эту цель поставил Сергей Дарькин перед разработчиками. Ведь в развитии Русского есть возможность привлечь к решению проблемы не только муниципальный и краевой бюджеты, но и федеральный и, возможно, иностранные инвестиции. А для этого нужно убедительно обосновать наиболее оптимальную в нынешних условиях трассировку этой связи, выбрать наиболее экономичные створ и конструкции мостовых переходов.

Параметры моста через пролив Босфор Восточный будут таковы, что он станет уникальным сооружением, сопоставимым с крупнейшими мостами мира. Кстати, именно поэтому в работе совещания приняли участие представители наиболее компетентных в России проектных институтов в области мостостроения из Москвы и Санкт-Петербурга, имеющие опыт проектирования подобных мостов.

Совещание было предметным по той причине, что ранее уже было выполнено обоснование инвестиций в строительство мостового перехода на о. Русский с п-ова Шкота (Эгершельда) на о. Елены и далее через канал. Однако предложенный вариант высоководного моста при высокой стоимости не в полной мере решал поставленные задачи. Поэтому решено проработать варианты создания связи острова с городом через п-ов Голдобина.

Рассмотрены два варианта створов моста - с мыса Поспелова в район Змеинки на мыс Острый и с мыса Новосильского на п-ов Назимова. От каждого из этих створов в точном соответствии с транспортной схемой нового генплана города предложены различные варианты трасс выходов на улично-дорожную сеть, вылетные магистрали и дороги к центру города.

Один из основных вариантов трассы предусматривает строительство моста не только через пролив Босфор Восточный, но и через б. Золотой Рог, что резко улучшит связь п-ова Голдобина с центром города.

Генеральный директор ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" Юрий ЛИПКИН (разработчик проекта недавно введенного в Санкт-Петербурге огромного вантового моста через р. Неву) изложил принципиальные соображения о проектировании таких уникальных мостов.

В результате обсуждения решено создать межведомственную рабочую группу по разработке и реализации инвестиционного проекта обеспечения сухопутной транспортной связи о. Русского с п-овом Муравьева-Амурского через п-ов Голдобина. В ближайшее время будет подготовлено техническое задание на разработку этого проекта, а в начале 2006 г. намечено провести тендер на право его проектирования.

По нормам проектирование моста может занять 1-1,5 года, а строительство - 3,5-5 лет. Впрочем, окончательные сроки будут зависеть от финансирования.