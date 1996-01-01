Пострадал за школу

Постановление главы ЗАТО Фокино о реорганизации школы в поселке Дунай признано незаконным. Голодовка, которую начали учителя и родители учеников школы №253 поселка Дунай закрытого территориального образования Фокино 28 октября, стала причиной проведения на прошлой неделе пресс-конференции прокуратуры Приморского края.

Как пояснила начальник отдела краевой прокуратуры Елена ПАРХОМЕНКО, по заданию прокуратуры Приморского края прокуратура ЗАТО Фокино провела проверку законности действий главы администрации территориального образования Геннадия БУЧИРИНА, направленных на реорганизацию муниципального учебного заведения. В результате выяснилось, что руководитель ЗАТО не раз нарушал требования законодательства.

Так, его первое постановление, принятое еще 6 июля, прокуратура признала незаконным из-за того, что в нем отсутствовало экспертное заключение. При принятии решений, касающихся реорганизации, ликвидации учреждений социальной сферы, к которой относится и образование, проведение экспертизы последствий принятия такого решения обязательно. Г-н Бучирин, после того как прокуратура опротестовала его постановление и признала недействительным, с протестом согласился.

Тем не менее 22 августа рождается еще одно постановление о реорганизации школы №253 и объединении ее с другой - №258. На этот раз глава позаботился о наличии экспертизы и в качестве доказательства ее проведения и экспертного заключения приложил к постановлению протокол заседания комиссии о том, что права детей при этом не пострадают. Вместе с тем прокуратура, ознакомившись с протоколом по жалобе родителей учеников школы, также признала его незаконным.

Таким образом, прокурор ЗАТО Фокино опротестовал и это постановление главы администрации, но Геннадий Бучирин протест отклонил. Тогда фокинская прокуратура обратилась в суд. 27 октября суд признал правоту прокуратуры, и через два дня глава был вынужден отменить и второе свое постановление.

В то же время голодовка педагогического коллектива и родителей продолжается. Как говорит Елена Пархоменко, люди возмущены, что г-н Бичурин не дает согласие на ремонт школьной кровли, хотя это предусмотрено бюджетом. Более того, на эти цели даже выделили около 850 тыс. руб., был найден подрядчик, однако глава договор не подписал, по которому, кстати, оговаривалась сумма гораздо меньше выделенной бюджетом - чуть более 600 тыс. руб. Как сказал Бичурин голодающим, ремонтировать крышу нецелесообразно, т.к. все равно предстоит реконструкция здания.

При этом в прокуратуре Бичурин заявил, что договор подряда был подписан еще в сентябре, и 1 ноября рабочие уже должны были приступить к ремонтным работам. Эти противоречия как минимум вызывают у прокуратуры подозрение.

Впрочем, в отличие от главы Фокино действия голодающих не выходят за рамки закона. Последнее, что они сделали, - обратились в суд, чтобы принудить Бучирина отремонтировать крышу. Елена Пархоменко понимает, что дело вовсе не в крыше. И забастовщики понимают, что если они проиграют крышу, то потеряют и школу.