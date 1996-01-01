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Премьер Фрадков озаботился проблемами ЖКХ Дальнего Востока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Специфика географического положения и природно-климатических условий Дальнего Востока усугубляют проблемы, характерные для всего ЖКХ страны", - заявил во время визита на Дальний Восток председатель правительства России Михаил ФРАДКОВ.

Общую ситуацию в отрасли в целом по стране премьер-министр оценил как тяжелую - жилой фонд и инженерные сети ветшают, внедрение рыночных механизмов в жилищно-коммунальное хозяйство идет медленно.

"В бюджетах всех уровней не хватает средств на решение проблем ЖКХ. Но люди должны быть уверены, что государство, причем не разбираясь, кто его представляет - мэр, губернатор или председатель правительства, обеспечит в их квартирах свет, тепло и воду из крана и что плата за это будет посильной", - сказал Фрадков. Он также отметил, что все регионы ДВФО готовы к зиме и острых ситуаций не ожидается.

В то же время премьер заявил о необходимости учитывать специфику Дальнего Востока при определении тарифов на услуги ЖКХ и объемов финансовой помощи из федерального бюджета: "В регионе уголь завозится издалека, а именно он на 80% определяет тариф. Этот и другие вопросы будут оставаться в центре внимания правительства и вновь созданной правительственной комиссии по взаимодействию центра и регионов".

В ходе рабочей поездки в ДВФО Михаил Фрадков посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на Амурском судостроительном заводе и КнААПО, провел совещание по вопросам развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Хабаровского и Приморского краев и Амурской области. В Благовещенске премьер провел совещание с участием всех губернаторов российского Дальнего Востока по вопросам функционирования и развития ЖКХ.

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