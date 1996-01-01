"Волшебная" Пулька

"Сладкая парочка" - мужчина, похожий на бомжа, источающий далеко не парфюмерные ароматы, и бочкообразная собачонка на коротких лапках с острыми зубками, появилась в редакции "ЗР", что называется, в нужный момент. У меня трещала голова после вчерашнего, а "бомж" оказался массажистом-экстрасенсом из Иркутска, пообещавшим избавить меня от мучений без таблеток или рюмки коньяка. Но, прежде чем я отдался в руки Сергею ИСЛАНГУЛОВУ, именно так назвал себя неожиданный спаситель, его четвероногая спутница дважды едва не цапнула меня за палец, когда я попытался ее погладить.

- Это потому, что я не приказал ей вести себя смирно, - так объяснил Сергей агрессивность собаки. - А вообще, Пулька приносит людям успех, счастье и хорошее настроение.

Пулька излучает чудодейственные флюиды

К удивлению моих коллег, злобная беспородная псина оказалась именитой барышней, обладающей множеством престижных "собачьих" титулов. Только в сентябре-октябре этого года на различных "дог-шоу" ее признали "Красой Большого Камня", "Красой Находки", "Красой Приморского края" и "Красой Хабаровского края". Не говоря уже об аналогичных званиях, полученных Пулькой в других регионах России. Об этом свидетельствовали разноцветные дипломы и грамоты с печатями и подписями, коих у титулованной дворняги целая пачка. Кроме того, как подтверждение ее высокого IQ, на шее у Пульки болталось восемь медалей.

Знаменитую дворняжку Сергей величает не иначе, как "моя волшебная собачка". Своего хозяина Пулька понимает не только по-русски, но и по-немецки. На наших глазах экстрасенс скомандовал: "Хайль Гитлер!", и собачка, встав на задние лапы, лихо выбросила вверх правую переднюю. Потом последовала команда: "Хенде хох!", и она подняла обе передние лапы. Наконец, прозвучало: "Гитлер капут!", и Пулька, мгновенно окаменев, трупом повалилась на спину. Дас ист фантастиш! По словам Сергея, это еще не все "фокусы", на которые способна чудо-собака.

Главный талант Пульки, как утверждает Ислангулов, это ее способность исцелять людей. Например, она может избавить человека от мигрени. Однажды Сергей дожидался аудиенции в приемной Горздравотдела города Иркутска. Вместе с ним, естественно, была Пулька. Они вообще никогда не разлучаются. Напротив них в кресле, обхватив голову руками, сидела женщина. Как выяснилось, у нее был жуткий приступ мигрени. По команде хозяина Пулька незаметно подползла к несчастной и улеглась рядом. Через некоторое время женщина начала оживать, а когда подошла ее очередь на прием к начальству, головная боль, как она сказала, "улетучилась вовсе".

- Пулька излучает чудодейственные флюиды, невидимую энергию, которую можно сконцентрировать и которой можно управлять, как лучом, направляя в нужную сторону. Мы с Пулькой помогаем людям, как добрые волшебники, - убеждал массажист-экстрасенс Ислангулов и предлагал погладить диковинную собачку "на счастье". Осенью этого года в Большом Камне, где Пулька участвовала в очередной "собачьей" олимпиаде, уникальную дворнягу приласкала некая Зоя МОРОЗОВА, одна из местных жительниц. На другой день, по словам Сергея, женщина нашла на улице "тысячную" купюру, а еще через неделю выиграла в лотерею 5 тысяч рублей. За этот подарок "осчастливленная" дама отблагодарила Пульку пачкой сухого корма.

Признаюсь, после его рассказа я минут пять тискал "фартовую" псину в надежде, что и мне обломится кусочек счастья. Но с момента нашей встречи прошло четыре дня, за это время я дважды прокалывал на своей машине одно и тоже колесо и потерял ключи от своей квартиры, где деньги лежат. И все! Вот и верь после этого людям...

"Я и Пулька - одно целое"

Чудо-собаку Сергей подобрал еще щенком, когда работал медбратом в медпункте. Это было 12 лет назад. Он говорит, что Пулька сразу признала в нем хозяина, сколько ни пытались ее прогнать. Сейчас 43-летний Ислангулов не работает, не до того... Вот уже несколько лет он и его верная Пульхерия кочуют по России от одной собачьей выставки к другой, завоевывая грамоты и медали. Зачастую без копейки в кармане, но с верой в свое предназначение помогать людям. Между тем, в Иркутске у Сергея 2-комнатная квартира, но жены у него нет и любовницы - тоже.

- А зачем они нужны? - искренне удивляется экстрасенс. - У меня есть моя Пулечка. Мы с ней - одно целое.

Если верить многочисленным публикациям в газетах, которые Ислангулов возит с собой как доказательство его чудодейственных способностей, ему доводилось избавлять людей от ожирения, опухолей, астмы и даже от онкологических заболеваний. Так, в 2001 году он силою своих паранормальных способностей спас от рака груди жительницу Новосибирска Татьяну МОХОВУ. Об этом феноменальном случае в 2003 году известила мир одна отечественная "желтая" газета.

Сейчас экстрасенс-передвижник Ислангулов и его ученая собака Пулька работают над суперсекретным "полиграфическим" проектом. По словам Сергея, он, под патронажем ФСБ, разработал эскизы специальных открыток, которые собирается зарядить своей целебной энергией. Согласно его "расчетам", если сотню таких посланий разослать, к примеру, в очаги политической напряженности, то жизнь там наладится...

- Люди получат открытки, заряженные положительной энергией, она подавит их негативные излучения, и ситуация непременно выправится в лучшую сторону. Про меня в Хабаровске написали три газеты, которые разошлись по всему региону, и, посмотрите, на днях в Хабаровском крае сняли карантин по ящуру! А все потому, что статьи обо мне были заряжены положительными флюидами, - искренне убежден экстрасенс.

Забавно, но факт, что во время пребывания Сергея Ислангулова в Приморье, в Хасанском и Красноармейском районах края был снят карантин по ящуру. А за несколько дней до этого в Находке в двух местных газетах были опубликованы заметки о нем. Кстати, во время беседы с Сергеем его "подруга" Пулька все время лежала подле моих ног. Мы общались около часа, но головная боль так и не прошла. "Алкогольную" мигрень помогла снять только рюмка коньяка...