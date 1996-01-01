Человек и кошка

Вопрос этот стоит просто: выживет ли в природе дальневосточный леопард - исчезающий подвид, внесенный в международную и российскую Красные книги? А ответ на него зависит от всех нас...

Досье Величиной леопард чуть меньше человека: длина тела самцов достигает 135 см при весе в 70-80 кг, самок - 110 сантиметров. Как и другие кошки, это одиночное животное: только самка какое-то время живет вместе с котятами. Основная пища - не очень крупные копытные. Такие подробности образа жизни леопарда стали известны только в последнее время. Этот зверь, как ни странно, не интересовал наших ученых вплоть до 60-х годов прошлого века - все их внимание было уделено тигру. Но тигры при их стабильной численности в 300-400 особей, скорее всего, будут жить в нашей тайге, а вот леопарды... Их на юго-западе Приморья осталось всего 30-40 особей, во всяком случае, не более полусотни. Возможно, в китайских провинциях Дзилинь и Хэйлунцзян на участках близ российской границы проживает еще до десятка особей. И все... Хотя было время, когда леопард встречался на всей обширной территории Монголии, Китая, Кореи и современного Дальнего Востока России. К началу ХХ века ареал его обитания сократился до границ южного Сихотэ-Алиня. Но красивая шкура, так хорошо маскирующая леопарда в тайге, стала "слабым местом" зверя. К тому же леопард не может уходить от охотников на далекие расстояния, а при опасности взбирается на дерево, где его легко добыть.

Так что к середине прошлого века леопард остался только в юго-западной части Приморья - в Надеждинском, Хасанском и отчасти Уссурийском районах. Эту территорию площадью около 350-400 тысяч гектаров в эколого-просветительских целях иногда называют "Землей Леопарда". Но самому зверю здесь мало места для проживания. В ареале обитания леопарда расположены поселки и села, морские порты, военные части и полигоны, автомобильные и железные дороги. Охраняемых природных территорий здесь всего три - заповедник "Кедровая падь", заказники "Барсовый" и "Борисовское плато". К тому же именно через "Землю Леопарда" запланировано протянуть нефтепровод к бухте Перевозной.

Сейчас положение редкого зверя остается критическим. Что же надо сделать, чтобы дальневосточный леопард не попал в грустный список животных, исчезнувших с лица Земли? Главные угрозы известны: это браконьеры, пожары и снег. Насчет первой проблемы ничего пояснять не надо, следует лишь добиться безусловного наказания тех, кто отстреливает леопарда и продает его шкуру. Основная причина пожаров - также человеческий фактор. Поэтому "палы" каждую весну и осень затягивают дымом тайгу. Способ борьбы пока только один - профилактика (типа плакатов "Берегите лес от пожара!") и тушение огня. Со снегом дело сложнее - природу изменить невозможно. В особо многоснежные годы основная пища леопарда - копытные - гибнет от бескормицы. Поэтому, подкармливая оленей, косуль и кабанов после снегопадов, мы спасаем леопарда. Такая вот биологическая цепочка...

Все перечисленное на "Земле Леопарда" делается. Вот только государственные финансы, как обычно, "поют романсы". Поэтому юго-запад Приморья стал полигоном для общественных экологических организаций и фондов. Здесь работают Всемирный фонд дикой природы (WWF), Общество сохранения диких животных (WCS), Tigris Foundation, фонды "Феникс" и "Амур", Институт устойчивого природопользования, изучающий леопарда. Охраной фауны занимается охотинспекция (назовем ее по-привычному), в том числе опергруппа "Леопард", специнспекция "Тигр", егеря обществ охотников и рыболовов. Итог всей этой деятельности: леопарда пока удается сохранить, хотя его численность, судя по учетам, не увеличивается.

Наиболее трудная задача, которую, тем не менее, надо решать: изменить отношение к леопарду местных жителей, убедить их, что присутствие леопарда на этой земле выгодно для всех (в смысле развития туризма, например). Выход тут один: вести постоянную эколого-просветительскую работу, особенно среди школьников. Выражаясь высоким слогом, именно от менталитета подрастающего поколения зависит будущее леопарда. И пусть дети не упрекнут нас в том, что при нашей жизни леопарды исчезли навсегда...