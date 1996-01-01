www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Оптимизация или закрытие?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году в Кавалеровском районе "оптимизировали", то есть закрыли Высокогорскую среднюю школу (оставили лишь начальные классы), школу-девятилетку на Санькином ключе в п. Кавалерово и Рудненский дом творчества.

Правда, учителей из дома творчества не сократили, а трудоустроили в другие школы как педагогов дополнительного образования. Высокогорских детей возят учиться в школу №5 п. Горнореченского, учащиеся девятилетки на Санькином ключе пошли учиться в три оставшиеся кавалеровские школы - №№1, 2 и 3. Учителям же предложили работу в других местах, а кто-то предпочел трудоустраиваться самостоятельно.

Причина понятна - недоукоплект в классах, высокие расходы на содержание этих образовательных учреждений. Например, за последние два года количество учеников в высокогорской СШ сократилось с 48 до 33, средняя наполняемость в классах составила 4,7 учащихся. А годовые расходы на одного ученика составляли 30,8 тыс. рублей, в то время как в кавалеровских школах - 5-6 тыс. руб. в год.

По принятому в первом чтении краевому Закону "О нормативах расходов и методике распределения субвенций из краевого фонда компенсаций на реализацию основных общеобразовательных программ между муниципальными образованиями края" норматив численности в городских школах - 25 человек в классе, в сельских - 20, в вечерних - 25. Таким требованиям во многих районах, не исключая и Кавалеровский, соответствует не много школ. В самом Кавалерово, например, из трех оставшихся школ наполняемость выше нормативной лишь в СШ №1, в двух других она близка к норме. Гораздо проблематичнее дела в Хрустальном, Рудном и Фабричном, не говоря уже о сельских малокомплектных школах. В поселке Рудный, например, огромная школа на 700 человек, а учатся сегодня там чуть более 100.

От наполняемости образовательных учреждений зависит и их финансирование. Руководство края исходит из расчетного норматива, в основе которого общая численность учащихся и количество классов-комплектов с установленной численностью детей (25 человек). Району пеняют на превышение норматива штатных единиц на один класс-комплект. Бюджет районного образования в этом году на 15 млн руб. меньше, чем в прошлом: 115 млн против 130.

Денег хватает, прежде всего, на зарплату учителей и техперсонала, содержание зданий. На образовательный процесс остается крайне мало. В кавалеровском роно признают, что школы и детсады работают в режиме самовыживания. Кстати, роно предложило поправки к краевому Закону "О нормативах расходах...": численность учеников в классах-комплектах снизить до 20 человек, в вечерних школах и сельских малокомплектных - до 16 человек. И увеличить коэффициенты, от которых зависит формирование обслуживающего персонала школ.

И все же злободневно звучит вопрос о сокращении сети образовательных учреждений. О планах по дальнейшей оптимизации в кавалеровском роно ничего определенного не сказали. Если вышеназванный краевой закон примут, в районе окажутся "лишними" 120 педагогов.

Остается отметить, что проблема с "оптимизацией" школ характерна и для других районов края.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru