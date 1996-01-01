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Оптимизация или закрытие?
В этом году в Кавалеровском районе "оптимизировали", то есть закрыли Высокогорскую среднюю школу (оставили лишь начальные классы), школу-девятилетку на Санькином ключе в п. Кавалерово и Рудненский дом творчества.
Правда, учителей из дома творчества не сократили, а трудоустроили в другие школы как педагогов дополнительного образования. Высокогорских детей возят учиться в школу №5 п. Горнореченского, учащиеся девятилетки на Санькином ключе пошли учиться в три оставшиеся кавалеровские школы - №№1, 2 и 3. Учителям же предложили работу в других местах, а кто-то предпочел трудоустраиваться самостоятельно.
Причина понятна - недоукоплект в классах, высокие расходы на содержание этих образовательных учреждений. Например, за последние два года количество учеников в высокогорской СШ сократилось с 48 до 33, средняя наполняемость в классах составила 4,7 учащихся. А годовые расходы на одного ученика составляли 30,8 тыс. рублей, в то время как в кавалеровских школах - 5-6 тыс. руб. в год.
По принятому в первом чтении краевому Закону "О нормативах расходов и методике распределения субвенций из краевого фонда компенсаций на реализацию основных общеобразовательных программ между муниципальными образованиями края" норматив численности в городских школах - 25 человек в классе, в сельских - 20, в вечерних - 25. Таким требованиям во многих районах, не исключая и Кавалеровский, соответствует не много школ. В самом Кавалерово, например, из трех оставшихся школ наполняемость выше нормативной лишь в СШ №1, в двух других она близка к норме. Гораздо проблематичнее дела в Хрустальном, Рудном и Фабричном, не говоря уже о сельских малокомплектных школах. В поселке Рудный, например, огромная школа на 700 человек, а учатся сегодня там чуть более 100.
От наполняемости образовательных учреждений зависит и их финансирование. Руководство края исходит из расчетного норматива, в основе которого общая численность учащихся и количество классов-комплектов с установленной численностью детей (25 человек). Району пеняют на превышение норматива штатных единиц на один класс-комплект. Бюджет районного образования в этом году на 15 млн руб. меньше, чем в прошлом: 115 млн против 130.
Денег хватает, прежде всего, на зарплату учителей и техперсонала, содержание зданий. На образовательный процесс остается крайне мало. В кавалеровском роно признают, что школы и детсады работают в режиме самовыживания. Кстати, роно предложило поправки к краевому Закону "О нормативах расходах...": численность учеников в классах-комплектах снизить до 20 человек, в вечерних школах и сельских малокомплектных - до 16 человек. И увеличить коэффициенты, от которых зависит формирование обслуживающего персонала школ.
И все же злободневно звучит вопрос о сокращении сети образовательных учреждений. О планах по дальнейшей оптимизации в кавалеровском роно ничего определенного не сказали. Если вышеназванный краевой закон примут, в районе окажутся "лишними" 120 педагогов.
Остается отметить, что проблема с "оптимизацией" школ характерна и для других районов края.
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