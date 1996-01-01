Клуб освободили от детей

Еще 3 августа 2005 года Думой города Спасска-Дальнего было принято решение об освобождении здания Молодежного клуба старшеклассников (МКС) от детей. Здание должно быть передано другому владельцу. С того времени прошло боле двух с половиной месяцев. Коллектив учреждения, родительский комитет, совет ветеранов педагогического труда, учителя города, учащиеся спасских школ до сих пор надеются на положительное решение вопроса в пользу детей. Обращение с просьбой отменить принятое городской думой решение было отправлено на имя губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, председателя Законодательного собрания Приморского края Сергея СОПЧУКА, депутатов Государственной думы Василия УСОЛЬЦЕВА и Владимира ГРИШУКОВА.

Прошло достаточно времени, чтобы улеглись эмоции и явный негатив в адрес "народной думы", таким образом думающей о будущем своих детей. Необходимо взвешенно и объективно посмотреть на проблему "оптимизации" в образовании и культуре. Горько читать и слышать о переселении библиотек с богатыми книжными фондами (например, в Шиферном посёлке - 22 тыс. экземпляров) в малые помещения. Как выживут музеи, поставленные в коммерческие условия?

Очевидно, что не все дети Спасска посещают платные гимназию, музыкальную и художественную школы. Большинство проводит время в учреждениях дополнительного образования: МКС, ДДТ, СЮТ, СЮН, спортивных школах и т.д., где получают прекрасные навыки, имеют достижения на уровне края и даже страны.

Здание Молодежного клуба старшеклассников (бывший Дом учителя, а еще ранее - школа №1), построенное в 1907 году, в течение последних лет продолжает выполнять свою задачу как учреждение дополнительного образования. В 1993 году МКС стал муниципальным, а в 2005 году - признан "ненужным" городу как "роскошь" (см. интервью с Л. БЕЛЯКОВОЙ, газета "Спасск", №33 от 24-30 августа 2005 года), хотя за эти 12 лет на ремонт и содержание здания из городской казны деньги не выделялись. Неужели приватизация одного старинного здания, построенного в царское время как образовательное, затем приспособленное для художественного творчества (танцевальный класс, зрительный зал, сцена), решит проблему дефицита денег в городе или дефицита помещений?

Месторасположение здания МКС удобно для отдаленных жилых микрорайонов Спасска: Силикатного, ЦРМ, Железнодорожного. Здание является завидной базой для занятий эстетическими предметами для учащихся начальных классов школы №1, которая находится в 50 метрах. За прошедший учебный год в 39 кружках занимались 610 учащихся средних и старших классов.

Это массовое эстетическое образование будет потеряно вместе со зданием и переводом кружков в Дом детского творчества (ДДТ), где нет условий для работы - по два педагога на один маленький кабинет. Сохранение же всего педагогического коллектива МКС - это временная мера для успокоения граждан (с 1 января 2006 года "сложно сделать прогноз" о сохранении кадров - см. интервью с Л. Беляковой, газета "Спасск", № 33 от 24-30 августа 2005 года). И мнение главы городского округа ИВАНИЦКОГО о сохранении учеников, педагогов и повышении качества о бучения (см. интервью с В. Иваницким, газета "Спасск", №33 от 24-30 августа 2005 года) выглядит теоретическим.

А как же запланированное увеличение расходов правительства на 29% на образование, здравоохранение и культуру с января 2006 года? Может быть, принять во внимание опыт Хабаровска, где сохраняется и строится социально-культурная база и принимаются законы, защищающие народное достояние (журнал "Дальневосточный капитал" №1(53) за январь 2005 г. С. КОЖИН "Музей под открытым небом")?

Правильно сказал руководитель департамента образования и науки администрации Приморского края Константин МЕЖОНОВ (газета "Владивосток" от 6 июля 2005 года), что "образование - государственное дело и одна из немногих самых главных функций этого самого государства, на которую денег (наших, кстати, денег - денег налогоплательщиков) должно хватать - как бы ни было... Хорошо, если у власти, у представителей населения хватит мудрости и стойкости сохранить образовательные учреждения, вопреки "рыночным требованиям", потому что детское творчество и детский спорт никому в мире прибыли не приносят".

На содержание МКС в год уходит 1 млн 200 тыс. рублей. Есть предложение: чиновникам и депутатам добровольно отказаться от своих гигантских окладов, снизойти до уровня среднего служащего и рабочего (как это делают в Белоруссии для руководителей, не умеющих хозяйствовать), а сэкономленные средства пустить на художественное образование детей в МКС.