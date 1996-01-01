Дедсады стали дороже для родителей

С 1 ноября стоимость пребывания детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях (муниципальных ДОУ) изменится. Дума Владивостока утвердила новые ставки родительской оплаты за содержание ребенка в детском саду.

Напомним, до 1 января 2005 г. размеры платежей родителей определялись из расчета 20% от стоимости услуг по текущему содержанию детей в ДОУ. 85% средств, поступивших от родительских выплат, направлялись на финансирование приобретения продуктов питания, 15% - на покупку хозяйственных материалов (мыла, порошка, чистящих средств, туалетной бумаги, салфеток и питьевой воды). С 1 февраля 2004 г. для оплаты данных нужд родители платили детским садам по 460, 500 и 550 рублей в месяц в зависимости от условий содержания ребенка в учреждении. В настоящее время, произошло значительное по сравнению с 2004 г. увеличение цен на продовольственную продукцию и изменился порядок содержания детей в детсадах. Действующий размер выплат является недостаточным для того, чтобы обеспечить нормальное пребывание малышей в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

Подтверждением этому служит уже тот факт, что если в декабре 2004 г. питание в день на одного ребенка стоило 20,78 рубля, то в 2005 г. аналогичный показатель возрос до 43,97 рубля. Между тем фактически расходы ДОУ на питание измеряются сегодня только 24,93 рубля, что является абсолютным нарушением натуральных норм. Именно это несоответствие и стало поводом для предписаний в адрес администрации краевого центра со стороны прокуратуры и территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Приморском крае, выступавших против существующих в детских садах норм питания. Учитывая решения надзорных органов, а также основываясь на предоставленных экономических обоснованиях изменения величины ставок, депутаты городской думы сегодня утвердили новый размер оплаты родителями содержания их детей в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях. С 1 ноября он будет равен 1 тыс. рублей в месяц.

По мнению депутатов, такое увеличение является объективным (в соседнем Хабаровске суммы выплат составляют 1100 рублей, в Находке - 950 рублей). Но самое главное, что внедрение новых ставок позволит значительно улучшить качество питания малышей в детских садах и разнообразить их меню, дополнив его свежими овощами и фруктами, а также кисломолочной продукцией, как этого требовали специалисты территориального управления.