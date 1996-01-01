Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Груши", "яблоки", "морковь"...
Беззащитную женщину обидеть проще простого, что с удовольствием и делают представители сильного пола, прикрываясь учеными степенями и маскируя свои выводы под научные изыскания. Британские ученые сконцентрировали свое внимание на недостатках дамских фигур, которые не исправишь никакими чудо-диетами, фитнесом и даже шопингом.
Специалисты по ожирению планируют на этой неделе собраться на национальный форум и предупредить женщин о неотвратимом и скором превращении их из соблазнительных "груш" в гадкие "яблоки". Традиционная фигура представительниц прекрасного пола с волнующими изгибами встречается все реже, утверждают они. Жир теперь все больше норовит отложиться не на бедрах, где ему полагается быть, а на животе.
В итоге дамы все больше начинают походить на мужчин своими несимпатичными "пивными" животами, худыми бедрами и полным отсутствием филейной части. А это, по мнению ученых, создает серьезную угрозу их здоровью.
Правильный жир, который делал женскую фигуру особенно привлекательной для противоположного пола, вырабатывал гормон адипонектин, который защищал организм от многих неприятностей и в том числе снижал риск сердечно-сосудистых заболеваний. А отложения в области живота, как оказалось, проникают глубоко в организм, попадают в печень и выделяют жировые кислоты, гормоны и белки прямо в кровь. Это может сказаться на сердце и вызвать сахарный диабет.
Причины этой трансформации из одного "фрукта" в другой всем давно известны: пристрастие к сладостям и горячительным напиткам, а также неподвижный образ жизни, которому немало способствует увлечение автомобилями.
Самое страшное, что превращения в "яблоко" можно и не заметить. Вроде и ноги стройные, и второй подбородок не отвисает, да и лишних килограммов не прибавилось. Но это не показатель. Главный индикатор - талия. Если ее объем превышает 80 см - жди проблем со здоровьем.
Обладательницей классической, то есть самой здоровой и привлекательной женской фигуры можно назвать Дженнифер ЛОПЕС, что подтверждается ее популярностью у мужчин. Правда, "груши", по наблюдениям врачей, часто бывают подпорчены целлюлитом и рискуют заполучить артрит.
Ничего страшного не может случиться с женщиной-"морковью", такой, к примеру, как Бриджит НИЛЬСЕН или Грейс ДЖОНС, обладающей широким торсом, узкими бедрами и тонкой талией. Худосочные и длинные женщины-"стручки", которые в основном встречаются среди моделей, тоже могут не волноваться: они скорее отощают до безобразия, чем наберут вес. Однако этим представительницам женского племени угрожает рак.
Ну, а типичной представительницей племени "яблок" в Британии является юная оперная певица Шарлотта ЧЕРЧ. Несмотря на то, что 19-летняя Шарлотта уже напоминает налившийся запретный плод, она все время повторяет, что никогда и ни за что не сядет на диету. Пока она еще является идеалом невнимательных девушек, которые хотят быть на нее похожими. Но вряд ли после появления у леди "пивного" живота на нее захочет походить хоть кто-нибудь.
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье