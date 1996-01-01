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"Груши", "яблоки", "морковь"...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Беззащитную женщину обидеть проще простого, что с удовольствием и делают представители сильного пола, прикрываясь учеными степенями и маскируя свои выводы под научные изыскания. Британские ученые сконцентрировали свое внимание на недостатках дамских фигур, которые не исправишь никакими чудо-диетами, фитнесом и даже шопингом.

Специалисты по ожирению планируют на этой неделе собраться на национальный форум и предупредить женщин о неотвратимом и скором превращении их из соблазнительных "груш" в гадкие "яблоки". Традиционная фигура представительниц прекрасного пола с волнующими изгибами встречается все реже, утверждают они. Жир теперь все больше норовит отложиться не на бедрах, где ему полагается быть, а на животе.

В итоге дамы все больше начинают походить на мужчин своими несимпатичными "пивными" животами, худыми бедрами и полным отсутствием филейной части. А это, по мнению ученых, создает серьезную угрозу их здоровью.

Правильный жир, который делал женскую фигуру особенно привлекательной для противоположного пола, вырабатывал гормон адипонектин, который защищал организм от многих неприятностей и в том числе снижал риск сердечно-сосудистых заболеваний. А отложения в области живота, как оказалось, проникают глубоко в организм, попадают в печень и выделяют жировые кислоты, гормоны и белки прямо в кровь. Это может сказаться на сердце и вызвать сахарный диабет.

Причины этой трансформации из одного "фрукта" в другой всем давно известны: пристрастие к сладостям и горячительным напиткам, а также неподвижный образ жизни, которому немало способствует увлечение автомобилями.

Самое страшное, что превращения в "яблоко" можно и не заметить. Вроде и ноги стройные, и второй подбородок не отвисает, да и лишних килограммов не прибавилось. Но это не показатель. Главный индикатор - талия. Если ее объем превышает 80 см - жди проблем со здоровьем.

Обладательницей классической, то есть самой здоровой и привлекательной женской фигуры можно назвать Дженнифер ЛОПЕС, что подтверждается ее популярностью у мужчин. Правда, "груши", по наблюдениям врачей, часто бывают подпорчены целлюлитом и рискуют заполучить артрит.

Ничего страшного не может случиться с женщиной-"морковью", такой, к примеру, как Бриджит НИЛЬСЕН или Грейс ДЖОНС, обладающей широким торсом, узкими бедрами и тонкой талией. Худосочные и длинные женщины-"стручки", которые в основном встречаются среди моделей, тоже могут не волноваться: они скорее отощают до безобразия, чем наберут вес. Однако этим представительницам женского племени угрожает рак.

Ну, а типичной представительницей племени "яблок" в Британии является юная оперная певица Шарлотта ЧЕРЧ. Несмотря на то, что 19-летняя Шарлотта уже напоминает налившийся запретный плод, она все время повторяет, что никогда и ни за что не сядет на диету. Пока она еще является идеалом невнимательных девушек, которые хотят быть на нее похожими. Но вряд ли после появления у леди "пивного" живота на нее захочет походить хоть кто-нибудь.

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