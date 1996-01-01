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Человеку отпущено всего 16 часов оргазма

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Люди по своей природе ленивы, но при этом постоянно куда-то спешат, делают много лишних движений и занимаются не тем, чем им хочется заниматься. Немцы решили посчитать, сколько времени за всю жизнь у них уходит на нудные домашние хлопоты и сколько остается на маленькие, но необходимые радости.

Оказалось, если человек в среднем живет около 78 лет, всего 5 из них он поедает разные колбаски, запивая их пивом. Этого, кстати, оказывается вполне достаточно, чтобы отъесться - как известно, одной из главных проблем в развитых странах стало ожирение.

Какой нормальный человек хотя бы раз в жизни не испытывал желания в разгар рабочего дня бросить все и прикорнуть тут же, на столе, подвинув клавиатуру компьютера и сбросив на пол бумаги? Естественно, такое явление, как хронический недосып (превращающий людей в инвалидов), известно всем и каждому. А между тем, на это важное времяпровождение в течение жизни тратится 24 года и 9 месяцев.

Чтобы добраться из дома, где осталась теплая постель, до опостылевшего места службы, надо потратить немного времени. Это за один день - а за всю жизнь на такие поездки уходит целых полгода. Не менее нудным процессам стирки и глажки несчастные женщины и некоторые мужчины посвящают 9 месяцев пребывания на бренной земле.

Богобоязненные граждане, которые любят обращаться ко Всевышнему со своими бедами, делают это по-быстрому - пришел, попросил и побежал дальше по своим делам. На молитвы уходит всего 2 недели существования на этом свете.

К сожалению, самые приятные мгновения жизни одновременно являются и самыми редкими, а некоторым они вообще не нужны. Оргазм занимает всего 16 часов человеческой жизни. Зато прелюдии интимных отношений длятся в среднем почти 1,5 месяца.

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