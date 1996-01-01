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Потеря веса улучшит секс
Стоит сбросить всего несколько лишних килограммов, и постельная жизнь превратится в настоящую сказку. Так, во всяком случае, утверждает Мартин БИНС, психолог из американского университета Дюка, который два года заставлял участников эксперимента худеть и время от времени задавал им вопросы на интимные темы.
В исследовании участвовали 161 женщина и 26 мужчин, средний возраст которых составлял 45 лет, а габариты оставляли желать лучшего. Перед началом эксперимента и через каждые три месяца они отвечали на несколько вопросов о качестве своей сексуальной жизни. Первые заметные результаты были получены уже на втором тестировании, когда испытуемые расстались приблизительно с 12% своего прежнего веса.
Сначала 68% женщин говорили, что они чувствуют себя абсолютно непривлекательными, через год таких осталось лишь 26%. Кроме того, в начале исследования 63% женщин не хотели, чтобы мужчины видели их раздетыми, а спустя год число таких закомплексованных дам сократилось больше чем наполовину. И если во время первого опроса 21% пышек признались, что не испытывают никакого удовольствия от интимных отношений, к середине эксперимента неудовлетворенных осталось лишь 11%.
Что же касается мужчин, то известно, с какой неохотой они делятся своими интимными проблемами, поэтому число испытуемых не дало возможности сделать однозначные выводы. Но те, кто решился на участие в эксперименте, рассказали, что испытывали те же проблемы, что и слабый пол. А кроме того, что они чувствовали себя уродливыми и совершенно не имели желания заниматься сексом, лишний вес добавлял еще и технические трудности.
"Вам не надо иметь идеальный вес, чтобы быть здоровым и счастливым, - утверждает Бинс. - Достаточно избавиться лишь от 10%, чтобы почувствовать огромные изменения".
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