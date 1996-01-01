Забастовка с голодовкой

28 октября жители поселка Дунай в знак протеста против закрытия средней школы №253 собираются выйти на забастовку, переходящую в бессрочную голодовку. С 1 ноября к ним присоединятся учителя ликвидируемого учебного заведения. На эти меры их подвигло решение главы администрации городского округа ЗАТО г. Фокино Геннадия БУЧИРИНА объединить две поселковые школы, №253 и №258, в одну, а освободившееся здание перепрофилировать под детский дом.

О противостоянии между педагогами 253-й средней школы и мэром города Фокино "ЗР" уже рассказывал (См. №67 от 6 сентября и №73 от 29 сентября). Так, в публикации "Дунайская "волна" мы подробно расписали суть затянувшегося конфликта и предоставили слово противоборствующим сторонам. Тогда у нас еще теплилась надежда, что проблема будет решена цивилизованным методом. Чтобы разобраться в ситуации, на место событий выезжал наш корреспондент...

Но, как оказалось, пламя сопротивления не погасло. Даже, наоборот, на днях представители родительского комитета школы №253 официально уведомили "ЗР" о своем решении выйти "на забастовку, плавно переходящую в голодовку". Как рассказала по телефону инициатор забастовки Нина БАЙКАЛОВА, начало акции протеста намечено на 28 октября на 16 часов. Первыми на голодовку выйдут родители учеников ликвидируемой школы. Уже определен список первых 16 голодающих. Затем каждый последующий день к ним будут присоединяться два-три новых родителя, а 1 ноября к голодающим подключатся учителя школы №253. Если, конечно, требования протестующих не будут выполнены, в числе которых, кстати, и отставка господина Бучирина.

Как стало известно "ЗР", прокуратура ЗАТО г. Фокино неоднократно выносила протест на постановление главы администрации городского округа ЗАТО г. Фокино от 22.08.05 г. "О реорганизации Муниципального образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №253 в форме присоединения к муниципальному образовательному учреждению средняя школа № 258", но господин Бучирин эти протесты игнорировал.

На сегодня администрацией ЗАТО г. Фокино в одностороннем порядке расторгнуты все хозяйственно-финансовые договора на обслуживание школы. В том числе, на обслуживание налоговой инспекцией и междугородней телефонной связью. Несмотря на эти ограничения, протестующие намерены стоять до конца...

"ЗР" будет информировать читателей о дальнейшем развитии событий в поселке Дунай.