Война окончена

Во вторник 25 октября на острове Русский в районе мыса Поспелова состоялось открытие мемориала, посвященного исходу Белой армии из Приморья. Наверное, это событие поставило точку в Гражданской войне на Дальнем Востоке.

"В такой же осенний день ровно 83 года назад части Красной Армии под командованием УБОРЕВИЧА заняли столицу Приморья. И в этот же день около тридцати кораблей Сибирской Военной Флотилии под командованием контр-адмирала СТАРКА навсегда ушли из Владивостока, увозя тех, кто не смирился с новой советской властью - в общей сложности около 9 тысяч человек, как военных, так и гражданских. Подавляющее большинство из них уже никогда не вернулись обратно на Родину, а те, кто все-таки рискнул вернуться, подверглись репрессиям", - сказал на митинге, посвященном открытию памятника, один из сотрудников музея имени Арсеньева. Пятиметровый деревянный крест с надписью "Любившим Россию и покинувшим ее" был воздвигнут по инициативе Совета старшин Владивостокского морского собрания. Идея установки памятника принадлежит члену совета, доценту Морского государственного университета Леониду ЛЫСЕНКО. "Мысль о создании подобного мемориала пришла ко мне очень давно, однако только теперь, спустя много лет после трагического исхода, это стало возможным", - обратился Леонид Константинович к собравшимся.

Проект памятника, разработанный полковником САМОЙЛЕНКО, был воплощен под непосредственным патронажем командующего Тихоокеанским флотом Виктора ФЕДОРОВА. Как отметил в своем выступлении командующий ТОФ, люди, много лет назад покинувшие родные берега, "уходили в никуда, и уходили не по собственному желанию". "Ни в коем случае не стоит считать этих людей предателями, как это было раньше, в годы Советской власти", - сказал адмирал. Он вспомнил о выдающихся деятелях белого движения, которые оставались верными России и ее народу, отказываясь сотрудничать с фашистами во время Второй мировой войны. "Сегодня настало время переоценить многое из нашей истории и покаяться, чтобы мы вновь стали единым народом", - подытожил свою речь Виктор Федоров.

- Этот памятник посвящен прошлому, но устремлен в будущее. И пусть это будущее будет хорошим! - сказал глава совета старшин Владивостокского морского собрания вице-адмирал Борис ПРИХОДЬКО.

Архиепископ Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН окропил установленный крест святой водой, после чего обратился к присутствующим: "Дорогие братья и сестры! Мы пришли сюда, чтобы совершить акт примирения. - Пусть это примирение между некогда враждовавшими братьями произойдет по всей нашей стране!"

К сожалению, не все собравшиеся были согласны с архиепископом. Торжественная церемония была несколько омрачена провокационной выходкой двух молодых людей с красным полотнищем в руках, которые своими выкриками стали оскорблять белых эмигрантов. Произошла небольшая стычка со стоявшими неподалеку казаками, и инцидент был исчерпан.

Присутствие казаков на церемонии отнюдь не случайно, ведь среди покинувших Отечество в 1922 году было много представителей казачества. Однако многие казаки остались в России и при советской власти. "Судьба их сложилась по-разному, - сказал на митинге есаул Уссурийского казачьего войска Владимир САРЕНКО. - Кто-то был репрессирован, кто-то смирился с советской властью. Во время Великой отечественной войны казаки так же, как и вся страна, воевали с фашизмом. Казаки всегда оставались верны России, независимо от того, кто стоял у власти". Комментируя выходку двух юных коммунистов, он заметил: "Сегодня мы пришли сюда мириться, но, по-видимому, некоторые представители нашего общества к этому не готовы". Однако несмотря на этот негативный эпизод, казаки выразили уверенность, что когда-нибудь наступит окончательное примирение нашего общества.

Трехкратный залп из автоматов и исполнение гимна "Боже, царя храни!" завершили церемонию открытия памятника. После этого состоялось возложение цветов к новому мемориалу.