Майские праздники увеличат за счет новогодних

Правительство Российской Федерации рассмотрит законопроект, предусматривающий восстановление 2 мая как нерабочего дня за счет сокращения на один день новогодних праздничных и нерабочих дней, передает "Интерфакс".

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр ЖУКОВ. Этот вопрос поднял во вторник на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШМАКОВ, предложивший выработать позицию правительства по законопроекту о внесении поправок в статью 112 Трудового кодекса, касающуюся оплаты трудящимся новогодних каникул и переноса одного нерабочего дня на 2 мая.