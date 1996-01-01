Прожиточный минимум увеличен

Постановлением губернатора Приморского края установлена величина прожиточного минимума на третий квартал 2005 года.

Как сообщает пресс-служба администрации края, прожиточный минимум на душу населения утвержден в размере 3862 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составляет 4164 рубля, для пенсионеров - 2949 рублей, для детей - 3714 рублей.