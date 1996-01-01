Остров военных тайн

Русский. Этот остров с показательно-патриотичным названием известен многим дальневосточникам, но долгие годы он был закрытой территорией даже для жителей Владивостока, от которого до острова - буквально полчаса на пароме.

Дело в том, что остров Русский весьма удачно прикрывает вход в бухту Золотой Рог. Именно поэтому он долгие годы являлся естественной крепостью, защищающей Владивосток от потенциального врага, и практически всегда находился под управлением военного ведомства. Количество воинских частей на острове было большим секретом, но можно сказать, не ошибившись, что их число измерялось десятками. Так что еще недавно трудно было пройти по острову, не наткнувшись на шлагбаум, запретительные аншлаги или заграждения из колючей проволоки.

Тем не менее и раньше многие ухитрялись отдыхать на Русском, а уж после перестроечных лет, когда большая часть военно-морской инфраструктуры развалилась, туда хлынул поток народа. Правда, большинство "рекреантов", как теперь принято говорить, дальше бухты Рында не пыталось пробраться. Отчасти из-за неизвестностей военно-прикладного характера ("куда идет тропа - большой секрет"), отчасти из-за собственного нелюбопытства. К тому же на старинные форты - а их на острове аж шесть - свободный вход был закрыт, а заброшенные батареи, доты и другие опорные пункты береговой обороны так заросли травой и кустарником, что там, как говорится, черт ногу сломит. Тем не менее Русский (к слову, самый крупный из более чем 30 островов залива Петра Великого) привлекал отдыхающих многочисленными пляжами, красивыми бухтами и чистым морем.

Об острове Русском ходили разные слухи. Одни "по секрету" описывали его подземелья и тайный туннель, якобы связывающий Русский с Владивостоком; другие сообщали о подводных диверсантах из бухты Холуай и "военных" дельфинах; третьи рассказывали страшные вещи о дисбате и кладбище затонувших кораблей. Русский печально прославился на всю страну в 90-х годах, когда телевидение и газеты вдруг поведали правду о матросах, умиравших там от голода, холода и болезней. Через "учебки" Русского прошел чуть ли не весь рядовой состав Тихоокеанского флота, а школы оружия и связи славились (в хорошем смысле) на всех флотах. Одно время на острове, в бухте Аякс, даже собирались создать Центр морской славы с настоящими боевыми кораблями, но деньги куда-то уплыли...

Досье Название острову Русскому дал генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ, посетивший эти места в 1859 году на борту пароходо-корвета "Америка". Полная съемка острова была проведена в 1862 году экспедицией гидрографа В.М.БАБКИНА. В 1865 году появилась карта залива Петра Великого, на которой остров был назван именем первого военного губернатора Приморской области контр-адмирала П.В.КАЗАКЕВИЧА. В дальнейшем остров назывался то Казакевича, то Русским, и лишь в 40-х годах прошлого века за ним окончательно закрепилось нынешнее название.

Сто дорог на ста квадратах

Остров легко доступен - практически в любую погоду. Он отделен от полуострова Муравьева-Амурского, на котором стоит Владивосток, сравнительно узким - в несколько сотен метров шириной - проливом Босфор Восточный. Общая площадь Русского - 97 квадратных километров. Берега острова на первый взгляд скалисты и обрывисты, но весь он изрезан бухтами с галечными и песчаными пляжами. Самая большая из них - Новик - глубоко вдается в берег, почти разделяя остров на две неравные части. Внутренняя часть острова Русского состоит из распадков и сопок, самая высокая из которых (290 метров) царит над всем островом и называется горой Русских. На острове есть несколько отдельных военных городков, в том числе с многоэтажными зданиями.

Во времена основания Владивостока весь остров был покрыт настоящей тайгой. Сейчас хвойные деревья здесь встречаются весьма редко - только в виде насаждений. Но и смешанные леса, и дубняки очень красивы, особенно осенью. На острове множество грунтовых дорог, проложенных век и более назад военными строителями. Правда, большинство из них вдрызг разбито современным транспортом, но сама дорожная сеть вполне рациональна и требует только ремонта и покрытия асфальтом.

"Фишка" острова Русского - искусственный канал, в 1898 году соединивший пролив Босфор Восточный с бухтой Новик. Тогда же появился отделенный каналом остров, названный именем Елены (наверное, Прекрасной, судя по другим "древнегреческим" именам местных бухт - Парис, Улисс, Аякс, Патрокл).

Русский остров хранит в своих дебрях немало любопытных фортификационных сооружений прошлого. Существует устойчивая версия, что именно с острова Елены на Эгершельд (часть Владивостока) проложен тот самый секретный тоннель, но пока настойчивые поиски его никаких результатов не дали. Другой вариант слухов связывает тоннелем район Голдобина на материке и Поспелово на острове. Правда, серьезные историки отрицают существование такого подземного хода, но кто знает...

Несомненно, представляют интерес для туристов форты Русских и Поспелова, выстроенные в 1900-1904 годах, более поздние форты №№ 9-12. Десятки бывших артиллерийских батарей и иных военных укреплений расположены буквально в каждой бухте, на каждом мысу. Изучать их, конечно, удовольствие на любителя, но есть и такие, причем немало.

Туризм как проблема выбора

Одна из главных достопримечательностей острова Русский - Ворошиловская батарея. Решение о ее строительстве было принято в 1932 году. Батарею вооружили двумя трехорудийными броневыми башнями, снятыми с линкора "Михаил Фрунзе" (бывший "Полтава") и установленными на Русском в 1934 году. В ноябре того же года новой батарее присвоили имя наркома обороны СССР К.Е.Ворошилова.

С 1997 года Ворошиловская батарея - филиал Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. Приземистые башни (каждая весом 1200 тонн) и сейчас впечатляют своей мощью. Калибр орудий - 305 мм, вес одного снаряда - 470,9 кг, дальность стрельбы - до 35 километров. 300-миллиметровая броня башен позволяет выдержать даже ракетный удар, а все вспомогательные механизмы и помещения упрятаны под землю до глубины 25 метров.

Теперь - о местах, пригодных для отдыха. Подсчитано, что общая протяженность пляжей острова - около 60 километров. Наиболее известная бухта Рында, конечно, уже напрочь загажена организованными и "дикими" туристами. Довольно неприглядно выглядят берега бухты Новик вблизи Канала и Подножья, а также мелководная бухта Бабкина - это самые близкие от парома места. Но есть и прекрасные, самой природой предназначенные для отдыха бухты Аякс и Парис на восточном побережье, Воевода и Боярин на западном, Новый Джигит на юге. Есть уже упомянутый остров Елены, довольно крупный остров Шкота с батареей № 904 и крошечный, но необычайно живописный Энгельма; наконец, полуострова Саперный и Кондратенко с пляжами, скалами и лесом. Неповторимые виды открываются с мысов Новосильский, Житкова, Вятлина, Тобизина и всех других - без исключения.

Конечно, можно говорить о занятиях гребным и парусным спортом, о виндсерфинге и даже о будущих полях для гольфа: Но пока наиболее реальная туристическая "приманка" -Владивостокская крепость, частью которой были оборонительные сооружения Русского. Существуют разработанные маршруты с посещением форта Дмитрия Донского, Поспеловских укреплений и Ворошиловской батареи, причем последняя - практически единственный "окультуренный" туробъект острова Русского, постоянно принимающий гостей. Путешествия по подземельям вообще необычайно заманчивы и порой экстремальны - к слову, на одном из фортов есть даже подземный храм с "плачущей" иконой.

На гору Русских с расположенным на ее вершине фортом неплохо было бы провести подвесную канатную дорогу от Подножья, а по периметру острова пустить вагоны монорельсовой дороги. В инженерном смысле тут никаких сложностей не должно возникнуть.

Очей разочарованье

Сложности в ином - в инфраструктуре турбизнеса, вернее, в ее отсутствии. Конечно, на Русском уже появились летние лагеря, турбазы, базы отдыха и даже некие пансионаты (не берусь судить, легальные или нет). Но многочисленные руины сооружений, когда-то принадлежавших армии и флоту, как назло, расположены на самых ценных участках территорий и акваторий. Понятно, что вид развалин радует далеко не каждого отдыхающего.

Нужны хорошие дороги на самом острове. Необходимо недорогое и регулярное сообщение с Владивостоком (сейчас паромы в летнее время идут перегруженными и людьми, и автомашинами). Проектируемый мост может дать толчок к развитию Русского как рекреационной зоны Владивостока, но в таком случае следует как-то регулировать поток отдыхающих. Остров большой, но загадить его при нашем уровне культуры можно очень быстро. Следует заранее подумать о проблеме утилизации мусора и о строительстве очистных сооружений. Надо создавать нормальные условия для проживания тех, кто будет обслуживать гостей - сейчас островное коммунальное хозяйство в полном загоне. И еще очень много иных "надо", которые, надеюсь, известны специалистам.

А самое главное препятствие для развития турбизнеса на острове Русском - приморская погода. Например, при таком июле, как в нынешнем году, для активного отдыха на свежем воздухе остается три месяца: август, сентябрь и октябрь, а для купания и вовсе два. И морскому ежу, стало быть, понятно, что рентабельности при такой загрузке туробъектов не добьешься. Что поделаешь - как говорят военные, "здесь вам не тут"; с Крымом, Кипром и Канарами Приморье не сравнишь. Выход может быть найден в создании закрытых сооружений с отоплением и подогревом морской воды: аквапарков, океанариума, спортивно-развлекательного комплекса, зимнего сада и прочего, что можно посещать круглый год. Найдутся ли для этого инвестиции - вот в чем вопрос.