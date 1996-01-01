Город на золе

Пожалуй ни один другой дальневосточный город не испытывает сегодня столько социально-бытовых неудобств, как Владивосток. Одна из самых насущных сегодня проблем - куда девать бытовые и производственные отходы? Ученые предлагают использовать мусор и золоотвалы для увеличения территории города путем создания искусственных островов и выравнивания береговой линии.

На каждого жителя Владивостока сегодня приходится более 30 тонн золошлаковых смесей, захороненных в черте города. Только в золоотвалах ТЭЦ-2 их накоплено 17 млн тонн, и они занимают 156 га территорий. Ежегодно к этому добавляется еще 500-800 тыс. тонн, которые поглощают новые участки земли.

Медленная катастрофа

В отличие от таких природных катастроф, как землетрясения и цунами, золоотвал является медленно развивающейся катастрофой нового - антропогенного - типа, и ее опасность осознается не сразу.

Для Владивостока, золоотвалы которого находятся рядом с нашими домами и открыты всем ветрам, последствия этой медленной катастрофы могут стать особенно болезненными. Прежде всего, это связано с пылением мелких частиц с поверхности золоотвалов. Дальность переноса пыли с золоотвалов при помощи ветра достигает 30 км, а ее количество, оседающее на 1 кв. км прилегающих к золоотвалам территорий, составляет от 90 до 500 тонн.

Куда девать золу?

Сегодня для утилизации зол реально выделяются две наиболее материалоемкие (золоемкие) отрасли: производство строительных материалов и сельское хозяйство.

Что касается сельского хозяйства, то использование зол в качестве удобрения и мелиоранта широко пропагандировалось в 1970-1980-е годы. Были получены положительные результаты, но со временем пришло осознание, что помимо полезных компонентов в золах в критически опасных концентрациях могут содержаться токсичные элементы. В этом смысле строительные материалы, позволяющие "капсулировать" токсичные вещества, являются более безопасной областью утилизации зол.

Что делать с мусором?

Не менее остро, чем проблема золоотвалов, для г. Владивостока стоит проблема захоронения бытового мусора. Город имеет одну санкционированную свалку в б. Горностай, которая уже давно выработала свой санитарный ресурс. Единственный доступный городу способ решения этой проблемы, сжигание бытовых отходов в котлах мусоросжигательного завода, также приводит к образованию значительных количеств золы и шлаков.

Существует практика захоронения отходов в океане на глубине более 1800 м, где жизненная активность минимальна. Но этот способ захоронения отходов требует больших затрат.

А можно строить рифы и острова

Наиболее выгодная с экономической точки зрения практика захоронения отходов - размещение их в пределах шельфа с образованием искусственных рифов. - Строительство искусственных островов или прибрежных территорий на насыпных грунтах, в т.ч. с захоронением в них отходов, создает благоприятную среду обитания различных видов рыб и морских организмов. Например, Япония за последние десятилетия создала у своих берегов более 90 новых искусственных островов.

Основным материалом для этого послужил бытовой и промышленный мусор. Как правило, он брикетируется под давлением в 500 атмосфер и укладывается вместе с камнем. Из каменных глыб отсыпается контур искусственного острова, а затем образовавшаяся чаша "хранилища" заполняется землей, камнями и брикетами с мусором.

Огромные площади занимают искусственные острова городов Токио и Кобэ. На них располагаются международный аэропорт Кансай, индустриальные зоны, выставочные комплексы, торговые центры и парки развлечений. По сравнению с Владивостоком, условия создания искусственных островов в Японии крайне неблагоприятны: там высока сейсмичность, случаются цунами и океанские шторма, близко находятся глубоководные зоны.

Активно отвоевывают территории у моря и наши южнокорейские соседи, особенно в районе международного аэропорта Инчхон. Расширение городской территории за счет прилегающей водной поверхности - обычная практика для прибрежных городов по всему миру. Например, в Чикаго береговая линия озера Мичиган на всем протяжении центра города отведена от прежней на километр и более. Здесь на новых площадях разместились небоскребы, магистрали и парки.

По сравнению с Японией Владивосток является идеальным местом для строительства насыпных прибрежных территорий: обширный, мелководный, прилегающий к центру города, надежно защищенный от океана Амурский залив с тонким слоем ила на скальном основании. Это бесценный ресурс в условиях крайнего дефицита территорий Владивостока, и в особенности плоских территорий.

Суть предложения состоит в том, чтобы строить рядом с городом искусственные территории крупноразмерными секциями из гидротехнического бетона, заполняемыми не бытовым мусором, а несгораемыми отходами, строительным мусором, боем стекла, кирпича и бетона, грунтом из котлованов и др. Достоинство такого решения состоит в том, что бетон непроницаем для токсичных веществ, содержащихся в золах, чего не скажешь о любых других ограждениях или искусственных барьерах.

Даже если Владивосток не будет в будущем сильно расти, то и в нынешних размерах он будет постоянно вырабатывать миллионы тонн золы и других твердых отходов. Так что процесс безопасного непрерывного наращивания искусственной плоской территории может занять многие десятилетия.

Что делать с новым островом?

Полученную территорию можно будет использовать под размещение торговых, выставочных, рекреационных и спортивных объектов, транспортных автомагистралей и развязок. На искусственном острове могут разместиться аквапарк, причалы, лодочные станции, развлекательные центры. Можно использовать полученную территорию и под размещение нового жилого района с ультрасовременной высотной застройкой. Любой из этих объектов будет приносить городу доход.

Финансирование работ по захоронению золошлаковых и бытовых отходов и строительство островов вблизи Владивостока предлагается осуществлять путем привлечения средств российских и зарубежных инвесторов, для чего необходимо провести тендер, предварительно определив функцию создаваемой территории, а также ее юридический статус. К реализации проекта можно привлечь часть средств экологических программ российского и международного уровней.

Об авторах: Андрей СИГИДИН, заместитель директора, главный архитектор Тихоокеанского института геомеханики и региональных исследований в строительстве (АНО ТИГРИС), советник РААСН; Надежда ФАЛАЛЕЕВА, ведущий научный сотрудник Дальневосточного научно- исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института (ДальНИИС РААСН), канд. техн. наук.