Хабаровский онкоцентр превратится в НИИ

В течение прошлого года в Хабаровском крае выявили 4001 новый случай онкологических заболеваний, сообщил директор Российского онкологического научного центра им. Блохина Михаил ДАВЫДОВ во время визита в дальневосточную столицу на прошлой неделе.

Здесь ученый провел две уникальные операции и встретился с местными врачами-онкологами. По словам Давыдова, скорее всего, до Нового года на базе Хабаровского онкологического центра будет создан научно-исследовательский институт как филиал научного центра им. Блохина. Необходимость в этом созрела уже давно - на конец 2004 года под наблюдением врачей-онкологов Хабаровска находилось 18 868 пациентов. Больше всего пациентов (3764 человека) больны раком молочной железы.