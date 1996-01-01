Из-за "замороженного" бензина россиянам придется померзнуть

Ценовые скачки на бензин, временно остановленные в сентябре самими нефтяниками, сменились мазутным галопом - компенсируя потери от заморозки цен на бензин, нефтяники отыгрываются на мазуте. Стремительно дорожающее котельное топливо становится не по карману местным бюджетам, а это грозит авариями и массовым отключением отопления зимой.

Об этом, как сообщают "Новые Известия", 19 октября заявил глава Росстроя Сергей КРУГЛИК. Это заявление прозвучало на селекторном совещании, где обсуждалась работа ЖКХ субъектов федерации. По мнению специалистов, взлет мазутных цен напрямую связан с бензиновой "заморозкой". Наиболее сложное положение в регионах Севера и Дальнего Востока. Здесь цены на топливо выросли больше всего: до 9 с лишним тыс. руб. за тонну. Глава Росстроя отметил, что значительное число регионов входит в отопительный период с непогашенными долгами за поставленные ранее топливо, тепловую и электрическую энергию. Объем задолженности предприятий ЖКХ в целом по стране превышает 40 млрд. руб.

Тем временем с января по октябрь цены на мазут в России выросли в среднем более чем в два раза. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Анатолий Салтыков рассказал, что сенаторы еще месяц назад направили свои предложения правительству о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на компенсацию затрат организациям ЖКХ по закупкам топлива на зиму в размере 20% от закупочных цен. Однако решений на этот счет со стороны исполнительной власти пока не принято.

Специалисты топливного рынка считают рост цен на мазут вполне закономерным. К зиме спрос на топливо резко вырос, а количество нефтепродуктов на рынке не увеличилось. К тому же нефтяные компании в стремлении не допустить падение прибыли, вызванное недавним замораживанием цен на бензин и солярку, взвинчивают цены в другом секторе рынка - на котельное топливо.

А представители депутатов Госдумы полагают, что, несмотря на то, что замораживание цен на бензин и удорожание мазута звенья одной цепи, виноваты во всем все равно местные власти. Муниципалитеты закупают топливо на зиму в последний момент, хотя могли бы это сделать в период более низких цен - весной и летом. Хотя, если бы они были чуть лучше знакомы с экономикой регионов, то поняли бы, что затраты на хранение мазута с весны до осени вряд ли компенсировали разницу котельного топлива в начале и конце года.

Так что "заморозка" цен на бензин обойдется россиянам сторицей. Отметим, что, если в настоящее время правительство не предпримет никаких шагов в сфере понижения цены на автомобильное топливо, то 1 января, по прогнозам экспертов, как по мановению волшебной палочки, искусственно замороженные цены на топливо "разморозятся", и уже после новогодней ночи россиянам, возможно, придется заливать в баки топливо по цене 25-27 руб. за литр.

В заключение напомним, что консолидированное решение заморозить цены на бензин с 19 сентября до 1 января приняли нефтяные компании страны во время совещания под руководством главы Министерства топлива и энергетики Виктора ХРИСТЕНКО.