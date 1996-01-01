Амурский залив попал. В план по очистке

Вопросы предотвращения загрязнения и очистки морских акватории Амурского залива обсуждались на заседании постоянно действующей комиссии при администрации Приморского края. Губернатор Cергей ДАРЬКИН поставил перед комиссией задачу разработать мероприятия по защите морских акваторий от негативных воздействий техногенного характера. В состав комиссии вошли представители краевой администрации, природоохранных ведомств, Тихоокеанского флота и государственных администраций владивостокских портов.

Как сообщает пресс-служба администрации края, участники совещания утвердили план первоочередных мероприятий по предотвращению загрязнения и очистке акватории Амурского залива. Он предполагает, прежде всего, строгий контроль за всеми предприятиями - водопользователями, которые должны работать в соответствии с требованиями экологического и санитарного законодательства. К нарушителям правил применят допустимые законом санкции. За каждым из предприятий будет закреплена определенная зона ответственности.

Сейчас совместными усилиями природоохранных организаций разрабатываются мероприятия по оздоровлению и санитарной очистке Амурского залива. Они включают в себя регулярную очистку акватории береговой черты и дна, строительство очистных сооружений в краевом центре.

На совещании также обсуждалась возможность приобретения современных нефтемусоросборщиков и судов для сбора льяльных вод.