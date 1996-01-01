www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Амурский залив попал. В план по очистке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вопросы предотвращения загрязнения и очистки морских акватории Амурского залива обсуждались на заседании постоянно действующей комиссии при администрации Приморского края. Губернатор Cергей ДАРЬКИН поставил перед комиссией задачу разработать мероприятия по защите морских акваторий от негативных воздействий техногенного характера. В состав комиссии вошли представители краевой администрации, природоохранных ведомств, Тихоокеанского флота и государственных администраций владивостокских портов.

Как сообщает пресс-служба администрации края, участники совещания утвердили план первоочередных мероприятий по предотвращению загрязнения и очистке акватории Амурского залива. Он предполагает, прежде всего, строгий контроль за всеми предприятиями - водопользователями, которые должны работать в соответствии с требованиями экологического и санитарного законодательства. К нарушителям правил применят допустимые законом санкции. За каждым из предприятий будет закреплена определенная зона ответственности.

Сейчас совместными усилиями природоохранных организаций разрабатываются мероприятия по оздоровлению и санитарной очистке Амурского залива. Они включают в себя регулярную очистку акватории береговой черты и дна, строительство очистных сооружений в краевом центре.

На совещании также обсуждалась возможность приобретения современных нефтемусоросборщиков и судов для сбора льяльных вод.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru