Приморцы теряют трудовой стаж

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю, большая часть работников края в разной степени недосчитается пенсии, а то и парочки лет трудового стажа. Виной тому халатное отношение работодателя к обязанности перечислять за сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд. Сотрудники пенсионной главной службы края считают, что эту проблему можно и нужно решать уже сегодня.

Напомним, что страховая часть является одной из трех составляющих пенсии "нового образца", заложенной в основу текущей пенсионной реформы. Другие две - накопительная часть и базовая. Размеры накопительной и страховой напрямую зависят от того, насколько регулярно работодатель отчислял 14% от зарплаты сотрудника в Пенсионный фонд. У людей моложе 1967 г. рождения эти проценты делятся на две части: 10% идут на формирование страховой и 4% - на формирование накопительной составляющей будущей пенсии. У родившихся до 1967 г., страховая часть формируется из 14%.

Следовательно, 40-летние работники оказались в наихудшем положении - накопительной пенсии им уже не видать, вся надежда на страховую. Кроме того, относительно недавно законодатели ввели такое понятие, как "страховой стаж" - это количество лет, в течение которых человек работал, и за него отчисляли страховые взносы. Если же в какие-то года работодатель пренебрег пенсионными отчислениями, это время не будет засчитано как трудовой стаж.

По данным приморского Отделения ПФР, неуплатой страховых взносов страдают практически все отрасли Приморья. В наиболее плачевном состоянии обстоят дела работников, занятых на транспорте, в машиностроении, ЖКХ, рыбной промышленности.

В качестве примера неуплаты страховых взносов в пенсионной службе представили ситуацию, в которой оказались работники КГУП "Примтеплоэнерго": на 1 июля текущего года сумма задолженности перед работающими по пенсионным отчислениям здесь достигла почти 32,5 млн руб. Работники этого предприятия недосчитаются в своих пенсионных капиталах от 400 до 25 тыс. руб. Работники горнодобывающей отрасли, социальной сферы, некоторых крупных заводов края потеряют 15 тыс. руб. и более. Грабеж налицо.

"В самых невыгодных условиях находятся работники предприятий, где нет профсоюзных организаций, поскольку за них некому вступиться", - считает Владимир ЧУБАЙ, председатель краевой Федерации профсоюзов. С этим согласились представители краевой пенсионной службы.

Для того, чтобы жители Приморья знали о творящемся бесчинстве, Отделение ПФР по Приморью совместно с краевой Федерацией профсоюзов провела четырехмесячную - с июня по сентябрь - акцию "Рассчитай свою пенсию". В результате акции 40 тыс. трудящихся края узнали, какие суммы за них перечисляет работодатель, и перечисляет ли вообще. Подобная акция стала последним пенсионным ноу-хау в стране - нигде в России ничего подобного не проводилось.

Если вы не вошли в число 40 тыс., получивших на руки листы с расчетом взносов, пенсии и стажа, за сведениями следует обратиться к своему работодателю либо в орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ считает, что людям следует решать все организационные вопросы в плане оплаты труда и социального обеспечения еще "на входе" и перед подписанием трудового договора. В последнем должна быть указана ваша официальная зарплата. Если же работодатель нарушает закон и не отчисляет страховые взносы, на него нужно подавать в суд либо самостоятельно, либо Отделение ПФР подаст иск от вашего имени. Действительно, при таком обороте можно потерять работу. Но другого выхода не существует.