Репетиция зимы провалена

В минувшую пятницу во время снегопада с маршрутов сошло 95% общественного транспорта. Остальные 5% вынуждены были стоять в пробках с пассажирами по 5-6 часов.

Как сообщил "ЗР" президент холдинга "Экспресс" Игорь КРАВЦОВ, утром 21 октября на маршруты города вышел практически весь автобусный парк компаний "Восток-Авто" и Владивостокского городского маршрутного клуба "Экспресс". После 11 часов утра 80% транспорта встало в заторах.

"Большинство водителей вынуждены были бросать автобусы во дворах домов, некоторые в своих автобусах даже ночевали. Те из них, кто остался в строю, развозили пассажиров до 24 часов, и с момента начала снегопада сделали всего по две поездки за весь день". У многих автобусов, стоявших в пробках, заканчивалось топливо. Благо, выручали такие же собратья по несчастью, у которых были запасы солярки", - рассказывает Игорь Кравцов.

На следующий день, несмотря на то, что на улице явно потеплело и снег начал таять, ситуация на общественном транспорте не улучшилась. Подавляющее большинство автобусов переодевалось в зимнюю резину, а многие просто не смогли завестись.

При всем этом остается в очередной раз искренне "поблагодарить" городские власти за их "оперативное" реагирование на стихию, о которой синоптики предупреждали за несколько дней до ее разгула. Хотя, возможно, дорожные службы, наоборот, очень внимательно изучали прогноз погоды. Поскольку на этой неделе в небесной канцелярии обещали потепление, власть решила сэкономить на расходах на снегоуборочную технику, надеясь на то, что снег растает сам. Похоже, их расчеты оправдались.