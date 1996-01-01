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А хорошо жить - еще лучше!
В воскресенье на центральной площади Владивостока прошли праздничные мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня образования Приморья. От имени губернатора Сергея ДАРЬКИНА и краевой администрации приморцев с праздником поздравил вице-губернатор края Юрий ПОПОВ.
"Отмечать День Приморского края стало уже доброй традицией. Такие праздники необходимы, потому что они объединяют людей. Только вместе мы сможем достичь наивысших результатов в развитии родного края. От имени губернатора и от себя лично я хочу выразить благодарность жителям Приморья: вы делаете все, чтобы край стал благополучным и процветающим", - сказал он.
Открывая выставку достижений народного хозяйства, Юрий Попов отметил: "Все лучшее, что производится на Приморской земле, - сегодня здесь, на выставке достижений народного хозяйства. Приморье - щедрый, богатый край с хорошими трудовыми традициями. Он уверенно и успешно развивается. Большинство наших предприятий смогли приспособиться к требованиям рынка и научились выпускать современные, востребованные товары. Сегодня вы сможете увидеть и оценить самые значимые достижения трудовых коллективов края. Это еще одно свидетельство того, что жизнь в Приморье становится лучше и комфортнее".
Муниципальные образования, наиболее полно и интересно представившие свои достижения, были награждены дипломами. Кроме товаров и услуг каждое муниципальное образование края представило на выставке экспозиции, посвященные истории своей территории. Активное участие в празднике приняли учебные заведения профессионального образования края, которые представили продукцию, изготовленную учащимися и студентами.
На площади прошел концерт хоровых и танцевальных коллективов Приморья и ярмарка, где по ценам производителя можно было купить сельскохозяйственную, рыбную, молочную, хлебобулочную и другую продукцию.
В этот день также прошел фестиваль национальных культур Приморья. С народными песнями и танцами перед жителями и гостями города выступили творческие коллективы национально-культурных объединений края.
В течение дня на площади проходили выставки национальных ремесел и праздник национальной кухни.
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