Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
История на ладони
Страсть к коллекционированию оловянных солдатиков уходит корнями в глубокую древность. Известно, что французский король Людовик XIV, российский император Петр III имели такое хобби. Их игрушечные армии стоили целые состояния. В наше время подобное увлечение входит в десятку самых дорогих и элитных хобби в мире. Во Владивостоке тоже есть люди, собирающие солдатиков.
Многотысячные "армии"
Александр ГОРБАТЬКО является руководителем и идейным вдохновителем первого во Владивостоке клуба "игрушечных баталий", который называется "Армия на ладони". Александр Дмитриевич - преподаватель истории в одной из владивостокских школ. Именно безграничная любовь к военной истории воодушевила школьного учителя три года назад на создание клуба Военно-исторической миниатюры. Интересно, что из его коллекции в семь с половиной тысяч солдатиков около половины сделаны собственными руками.
Клуб "Армия на ладони" объединил не просто увлеченных собирателей игрушечных воинов, а людей, разыгрывающих историю или, как они сами себя называют, wargamerов. War Gаme включает в себя как коллекционирование, так и создание диорамы и уже непосредственно саму игру в войну. Диорама представляет собой некую картину военных действий в трехмерном изображении: это ландшафт, находящийся под стеклом, показывающий максимально колоритное действо. Причем некоторые из созданных членами клуба диорам настолько реалистичны и исторически интересны, что по ним можно проводить экскурсии.
В последнее время War Game приобрела два направления: историческое и фэнтези. Исторические игры связаны с военными событиями прошлого. Они очень сложные (иногда включают в себя целые военные кампании) и требуют много времени на изучение и подготовку. В них более жесткий набор правил и прорабатываются они вплоть до погодных условий, особенностей ландшафтов, дальности полета пушечного ядра, снаряда или пули... Количество солдатиков в них исчисляется тысячами, личностные же характеристики полководцев и командиров прорабатываются отдельно с учетом исторических данных.
Фэнтези-игры появились на волне романа "Властелин колец". Количество персонажей, задействованных здесь, исчисляются сотнями. Фигурки для этих игр более крупные, яркие и необычные, но, к сожалению, их нужно заказывать из-за границы, причем стоят они немало. Коллекционерам приходится выкладывать круглую сумму денег в у. е. Недавно клуб получил заказ из Англии, где один набор из четырех фигурок стоит 250 $. Кстати, купить во Владивостоке солдатиков можно только в одном магазине.
Интересно, что именно во Владивостоке War Game по массовости - самая обширная и глобальная. Если на Западе большим сражение считается, где выставляется 600 фигурок с обеих сторон, то у нас - более 3,5 тысяч.
Сам же процесс создания War Game очень долгий и кропотливый труд. Ведь для того, чтобы разыграть какой-либо отрезок мировой истории, требуется проштудировать горы литературы и других источников, которые находятся в собственной библиотеке клуба, причем некоторые экземпляры книг в ней являются библиографической редкостью. Далее информация систематизируется, вычленяется состав, ландшафт, время, обмундирование и даже погода того исторического периода, который собираются разыграть.
По своей напряженности и интеллектуальности War Game напоминает шахматы. Здесь просчитываются ходы, диспозиция войск, учитывается время на обдумывание маневра, количество раненых и убитых. Причем при подготовке к игре сохраняются пропорции армий - одна фигурка заменяет 50 воинов.
Ватерлоу и Бородино
Члены клуба "Армия на ладони" (пока их 15 человек) всесторонне развитые и заинтересованные люди различных возрастов, профессий, характеров и социальных статусов, но единственное, что их объединяет, - это желание почувствовать себя стратегом и полководцем. Члены клуба должны иметь солдатиков, принадлежащих к разным историческим эпохам. Уже были разыграны Битва при Ауэрштедте, Ватерлоу, Сталинградская битва, высадка в Нормандии и многие другие исторические сражения. В ближайших планах игроков - воспроизведение битвы при Бородино.
War Game - увлечение сугубо мужское. Поэтому члены клуба - мужчины разных возрастов, преимущественно среднего. Самым молодым членом клуба является студент ДВГУ Семен ЛЕСКОВ. Он начал интересоваться историческими миниатюрами с одиннадцати лет, но долгое время не мог найти единомышленников. В настоящее время в клубе он отвечает за историческое моделирование и разработку исторических действ. Его коллекция насчитывает около двух с половиной тысяч солдатиков - от фигурок воинов Древней Греции и Трои, относящихся к VI веку до н. э., до американских солдат периода событий 1991 года в Персидском заливе.
Для Семена это не просто игра в "войнушку", а, как он говорит, возможность, используя категории войны, выделить цель и определить средства ее достижения. Хобби помогает ему справляться с трудностями, учит умению маневрировать и видеть суть проблемы.
Находясь в атмосфере игры и видя искренний блеск в глазах членов клуба, понимаешь, что подобное увлечение приносит людям радость, хорошее настроение, помогает снять стресс, агрессию и, в конце концов, понять бессмысленность реальных войн.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"