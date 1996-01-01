История на ладони

Страсть к коллекционированию оловянных солдатиков уходит корнями в глубокую древность. Известно, что французский король Людовик XIV, российский император Петр III имели такое хобби. Их игрушечные армии стоили целые состояния. В наше время подобное увлечение входит в десятку самых дорогих и элитных хобби в мире. Во Владивостоке тоже есть люди, собирающие солдатиков.

Многотысячные "армии"

Александр ГОРБАТЬКО является руководителем и идейным вдохновителем первого во Владивостоке клуба "игрушечных баталий", который называется "Армия на ладони". Александр Дмитриевич - преподаватель истории в одной из владивостокских школ. Именно безграничная любовь к военной истории воодушевила школьного учителя три года назад на создание клуба Военно-исторической миниатюры. Интересно, что из его коллекции в семь с половиной тысяч солдатиков около половины сделаны собственными руками.

Клуб "Армия на ладони" объединил не просто увлеченных собирателей игрушечных воинов, а людей, разыгрывающих историю или, как они сами себя называют, wargamerов. War Gаme включает в себя как коллекционирование, так и создание диорамы и уже непосредственно саму игру в войну. Диорама представляет собой некую картину военных действий в трехмерном изображении: это ландшафт, находящийся под стеклом, показывающий максимально колоритное действо. Причем некоторые из созданных членами клуба диорам настолько реалистичны и исторически интересны, что по ним можно проводить экскурсии.

В последнее время War Game приобрела два направления: историческое и фэнтези. Исторические игры связаны с военными событиями прошлого. Они очень сложные (иногда включают в себя целые военные кампании) и требуют много времени на изучение и подготовку. В них более жесткий набор правил и прорабатываются они вплоть до погодных условий, особенностей ландшафтов, дальности полета пушечного ядра, снаряда или пули... Количество солдатиков в них исчисляется тысячами, личностные же характеристики полководцев и командиров прорабатываются отдельно с учетом исторических данных.

Фэнтези-игры появились на волне романа "Властелин колец". Количество персонажей, задействованных здесь, исчисляются сотнями. Фигурки для этих игр более крупные, яркие и необычные, но, к сожалению, их нужно заказывать из-за границы, причем стоят они немало. Коллекционерам приходится выкладывать круглую сумму денег в у. е. Недавно клуб получил заказ из Англии, где один набор из четырех фигурок стоит 250 $. Кстати, купить во Владивостоке солдатиков можно только в одном магазине.

Интересно, что именно во Владивостоке War Game по массовости - самая обширная и глобальная. Если на Западе большим сражение считается, где выставляется 600 фигурок с обеих сторон, то у нас - более 3,5 тысяч.

Сам же процесс создания War Game очень долгий и кропотливый труд. Ведь для того, чтобы разыграть какой-либо отрезок мировой истории, требуется проштудировать горы литературы и других источников, которые находятся в собственной библиотеке клуба, причем некоторые экземпляры книг в ней являются библиографической редкостью. Далее информация систематизируется, вычленяется состав, ландшафт, время, обмундирование и даже погода того исторического периода, который собираются разыграть.

По своей напряженности и интеллектуальности War Game напоминает шахматы. Здесь просчитываются ходы, диспозиция войск, учитывается время на обдумывание маневра, количество раненых и убитых. Причем при подготовке к игре сохраняются пропорции армий - одна фигурка заменяет 50 воинов.

Ватерлоу и Бородино

Члены клуба "Армия на ладони" (пока их 15 человек) всесторонне развитые и заинтересованные люди различных возрастов, профессий, характеров и социальных статусов, но единственное, что их объединяет, - это желание почувствовать себя стратегом и полководцем. Члены клуба должны иметь солдатиков, принадлежащих к разным историческим эпохам. Уже были разыграны Битва при Ауэрштедте, Ватерлоу, Сталинградская битва, высадка в Нормандии и многие другие исторические сражения. В ближайших планах игроков - воспроизведение битвы при Бородино.

War Game - увлечение сугубо мужское. Поэтому члены клуба - мужчины разных возрастов, преимущественно среднего. Самым молодым членом клуба является студент ДВГУ Семен ЛЕСКОВ. Он начал интересоваться историческими миниатюрами с одиннадцати лет, но долгое время не мог найти единомышленников. В настоящее время в клубе он отвечает за историческое моделирование и разработку исторических действ. Его коллекция насчитывает около двух с половиной тысяч солдатиков - от фигурок воинов Древней Греции и Трои, относящихся к VI веку до н. э., до американских солдат периода событий 1991 года в Персидском заливе.

Для Семена это не просто игра в "войнушку", а, как он говорит, возможность, используя категории войны, выделить цель и определить средства ее достижения. Хобби помогает ему справляться с трудностями, учит умению маневрировать и видеть суть проблемы.

Находясь в атмосфере игры и видя искренний блеск в глазах членов клуба, понимаешь, что подобное увлечение приносит людям радость, хорошее настроение, помогает снять стресс, агрессию и, в конце концов, понять бессмысленность реальных войн.