Заслуженный бариста

В кофейном бизнесе Шот Свен ИНГЕМАН уже 15 лет, последние пять - работает в Lavazza. Он - ведущий менеджер компании. Под его непосредственным наблюдением находятся распространение продукции компании Lavazza в странах Восточной Европы, куда, вопреки здравому смыслу, входит и Россия. Вся, включая Владивосток. В нашем городе Ингеман представлял свою компанию на Втором Приморском кулинарном фестивале.

Для "среднего" потребителя

Свою карьеру Шот Свен начинал с должности бариста. Теперь ежедневно он выпивает около 20 чашек эспрессо, ничуть не жалуясь на учащенное сердцебиение. "Умение продавать настроение - вот в чем истинное искусство бариста", - говорит Ингеман.

По его словам, компания Lavazza 45% выручки имеет от продажи эспрессо, особенно популярен напиток из кофе-автоматов. Каждую минуту один из автоматов компании отпускает чашку кофе. Lavazza ориентирована на "среднего" потребителя. Свен Шот Ингеман дал свои объяснения такого подхода к делу: "Обратимся к логике. Кофе выращивают в сорока странах мира. Мы имеем дело с бразильским (26% мирового экспорта), колумбийским (12,8%) и мексиканским (5%). Самый лучший кофе растет на высоте около 2000 м. Посудите сами, много ли на планете таких мест? А что будут пить остальные люди?"

Популярность кофе в России растет на глазах. За последние три года только во Владивостоке появилось около двух десятков специализированных мест, где не спеша можно выпить чашечку-другую. Кстати, у Lavazza 3% продаж в России.

Аромат, который мы продаем

Кофейных дел мастерам на Втором Приморском кулинарном фестивале был отведен отдельный зал. Никаких романтических настроений, интеллектуальных споров, философских бесед... Все точно, как в аптеке: презентации продукции, конкурсы заведений и бариста расписаны поминутно.

- Хорошие, перспективные ребята. Чувствуется, что им действительно нравится их работа, - говорит о приморских бариста Шот Свен Ингеман. - Они в меру честолюбивы, находят занятие бариста престижным и даже модным. Такая позиция вообще характерна для России, поскольку кофейный бизнес в вашей стране очень молод. Учиться приходиться и представителям этой сферы бизнеса, и самим любителям кофе. Не думаю, что истинным ценителем чего бы то ни было можно стать за три года. Именно поэтому и у меня самого есть поле для бурной деятельности.

Маэстро кофейных дел в этот день уже успел устать от эспрессо, капучино, латте, мокко и прочего, приготовляемого ему на пробу конкурсантами кулинарного фестиваля. Сегодня, по долгу службы, он вежлив и корректен донельзя. И все же, вскользь пройдясь по современному российскому сервису, не мог удержаться от удивленного восклицания: "По-моему, не следует путать тот аромат, который мы все вместе продаем, с тем делом, которым мы все вместе занимаемся. Перед тем, как кто-то очень хорошо отдохнет в кофейне, сначала кто-то должен очень хорошо поработать... Независимо от заявленного уровня солидности заведения".

Ингеман продемонстрировал свое мастерство. Этот во всех отношениях глянцевый человек был удивительно ловок, виртуозно обращался с кофе-машиной... И не уставал повторять, что приготовление кофе - то умение, которое приходит только с годами ежедневной практики.