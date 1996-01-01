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Этот аристократичный Michel Laroche
Это вино входит в десятку топовых вин Франции. "Аристократ в семействе белых вин", - говорят о нем сами французы. Жак ШИРАК называет его одним из самых любимых напитков, а королевские династии Европы входят в число постоянных покупателей. Кроме того, эта марка присутствует в картах вин лучших ресторанов мира, отелях De Luxe и салонах бизнес-класса самых престижных авиакомпаний. Приморские виноманы тоже могут оценить удивительные свойства этого напитка категории "премиум", причем для этого им совсем не нужно выезжать за пределы края: уважающие себя рестораны уже включили эту марку в свои винные карты.
Посетивший Владивосток винный консультант Антон СПЕЕ приехал по приглашению ООО "Алко-ДВ" и его петербургского партнера ЗАО "Сварог" специально для того, чтобы рассказать о том, что собой представляют вина Шабли и Miсhel Laroсhe, в частности, а также раскрыть удивительные секреты этой марки. Винами высокой категории он занимается уже 15 лет и уверен, что у него есть все основания считать Miсhel Laroсhe образцом элегантности и престижа.
- Антон, что такого особенного в знаменитых винах Шабли?
- Вина, производимые в этой части Бургундии, отличает уникальное сочетание минеральности и фруктовости. Минеральность обеспечивают благородные почвы этого региона, содержащие смесь известняка и мельчайших устриц, окаменевших миллионы лет назад. А ярко выраженная фруктовость достигается за счет долгого вызревания шардонне (для Шабли характерны большие перепады дневной и ночной температуры). Поэтому эти вина действительно не имеют аналогов в мире.
- А в чем конкретные преимущества Шабли от Miсhel Laroсhe?
- Главное отличие состоит в секретах винификации, благодаря чему вина приобретают потенциал выдержки до 20 лет, что нетипично для белых вин. Другой важный момент касается концентрации танинов. В Michel Laroche не используются новые бочки, - только 2-10-летние, причем 500-литровые. Благодаря этому вино меньше контактирует с древесиной и содержит минимум танинов, сохраняя свежий минеральный вкус Шабли.
Кроме того, Michel Laroche - семейный бизнес с 150-летней историей. А вино, изготовленное семейной компанией, всегда отличается от того, что выпускают кооперативы. Мишель Ларош отвечает за качество производимых вин своим именем и репутацией, поэтому строго контролирует весь процесс - от культивирования винограда до розлива в бутылки. Кстати, он первым из династии полностью посвятил себя виноделию, получив образование энолога и подобрав отличную команду профессионалов. Это позволило ему создать настоящую винную империю с годовым оборотом 30 млн евро. При этом в год производится всего 730 коробок вина, которые экспортируются в 88 (!) стран мира. А главное, несмотря на то, что марка давно превратилась в бренд, он продолжает работать над качеством продукта, открывая новые оттенки вкуса.
- На какую категорию покупателей рассчитаны вина Miсhel Laroсhe?
- Высококачественный, редкий продукт по определению не может быть дешевым. Domaine Laroche - это элитная серия. Причем, некоторые вина Гран Крю и Премьер Крю поставляются только под заказ и бронируются задолго до выпуска. Линия Michel Laroche предназначена для более широкого круга потребителей.
Визитной карточкой марки является Domaine Laroshe Premier Cru 2001 года. Это "породистое" вино может выдерживаться в домашней коллекции до 10 лет, ничуть не теряя ни тонкости, ни изящества. Легкое, питкое, с цветочными нотами, оно получило 91 балл из 100 возможных по оценке Wine Entuziast, серебряную медаль на знаковой выставке International Wine Challenge и, как правило, нравится абсолютно всем.
Самым продаваемым считается Martin Domaine Laroshe (86 баллов по оценке Wine Entuziast). Благодаря ферментации в чанах из нержавеющей стали вино сохраняет всю свою свежесть и фруктовость, присущую молодому Шабли.
- Чем объяснить тот факт, что марка Miсhel Laroсhe стала выходить за пределами Шабли?
- Этот регион не только небольшой по размерам, но еще и очень консервативный. Главе компании стали тесны рамки законодательства, и он решил подняться на ступень выше, создавая новые, более прогрессивные новаторские вина. Опыт, накопленный в Шабли, было решено перенести в другие места. Сначала для этого были приобретены земли в другом регионе Франции - Лангедоке, где сегодня выпускается Michel Laroche France Sud, а затем в Чили - стране, которая традиционно считается раем для виноделов. По своим климатическим характеристикам она сходна с Шабли. А главное, чилийские виноградники единственные в мире избежали печально известной эпидемии филоксьеры, благодаря чему там растут самые здоровые виноградные лозы. И поскольку Чили славится, прежде всего, красными винами, Мишель Ларош не стал нарушать традиции и решил поэкспериментировать с виноградом Каберне Совиньон. Получившееся из него вино "Colina Negra" (в переводе с испанского, "Черный холм") сразу же завоевало высочайшую оценку знатоков. Если делить вина на мужские и женские, то "Colina Negra" имеет ярко выраженный мужской характер. Бархатистое, округлое и необычайно мощное по своей структуре, оно обладает долгим потенциалом развития и может храниться до 15-20 лет. А главное, идеально подходит к "тяжелым" блюдам - например, шашлыку.
- Ваше любимое вино?
- Мое личное предпочтение - Domaine Laroсhe Premier Cru 2001 года. Я не хочу сказать, что оно лучшее в коллекции марки, просто оно очень близко мне по духу. В одном я убежден: свою жемчужину в линейке Laroche отыщет каждый.
- Ваше мнение о России и Владивостоке, в частности?
- Я много путешествовал по миру, но не думал, что доведется побывать в вашем городе. Путь к вам был очень долгим: в общей сложности, 23 часа (включая 6-часовое ожидание в московском аэропорту). Но поездка того стоила. Я был просто поражен масштабами вашей страны. Вылетая из Европы, допустим, в ЮАР, я пересекаю Францию, Испанию, Средиземное море, Африку... Вылетев из Москвы, я на протяжении 9 часов слышал, что полет по-прежнему проходит над Россией, а приземлившись, вдруг понял, что дальше есть еще Камчатка, Сахалин... Одно это производит неизгладимое впечатление.
Что касается Приморья, то очень запомнилась прогулка на катере на острова: потрясающие виды, удивительная природа... У меня останутся очень теплые воспоминания о вашем городе, и я искренне говорю, что хотел бы вернуться сюда еще раз. Уверен, к этому времени Miсhel Laroсhe прочно войдет в винные карты владивостокцев, и мы проведем немало приятных минут, обмениваясь впечатлениями о его вкусовых достоинствах. Тем более что это вино как нельзя лучше подходит для неторопливой беседы.
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