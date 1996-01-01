А клиент вообще прав?

Если еще полгода назад потребитель при отстаивании своих нарушенных прав сталкивался с несовершенством законодательства и нежеланием государственных структур обременять себя работой по защите интересов граждан, то теперь простому гражданину даже пожаловаться практически некому - большинство структур, стоящих, по закону, на защите его прав, власть ликвидировала.

Продавец предупреждает...

Первое, к чему нужно быть готовым, когда приходишь в магазин, где ты недавно купил вещь, а она вдруг вышла из строя, - вас здесь никто не ждет, вам здесь совсем не рады, и продавец сделает ВСЕ, чтобы вам расхотелось отстаивать свои права.

У моего знакомого, Дмитрия, накопился богатейший опыт защиты своих прав как потребителя. Теперь он может рассказать даже о стереотипах поведения продавцов, которые, столкнувшись с дотошным покупателем, почему-то ведут себя приблизительно по одному сценарию.

- Сначала сотрудник магазина попытается вежливо ввести вас в заблуждение, - рассказывает Дмитрий. - Например, купили вы холодильник и по понятным причинам выбросили от него упаковку. Когда же холодильник у вас сломался и вы пришли в магазин для обмена или, скажем, возврата, продавец в этом уверенно отказывает потому, что упаковки нет. Человек, который знает свои права, конечно, сразу поймет, что отказ неправомерный. Кстати, многие продавцы теперь даже в момент покупки предупреждают покупателей сохранять упаковку, иначе назад товар не заберут и деньги не вернут. Но и это неправильно: законные требования потребителя они обязаны выполнить независимо от того, выбросит он громоздкую коробку на помойку, или нет. В процессе обсуждения этих деталей тон сотрудников магазина начинает меняться от вежливо-предвзятого до негодующе-агрессивного.

Другой характерный пример - вас попытаются обвинить, что вы сами виноваты в том, что, к примеру, техника сломалась. Такое, конечно, возможно. Но даже в тех случаях, когда покупатель ни при чем, продавец приложит все усилия для того, чтобы всю вину в поломке товара свалить на вас. Будьте также готовы к тому, что вас могут вежливо выставить полным идиотом, дав понять: потребитель, мол, по природе своей туп, и руки у него растут не из того места.

Комитет ликвидирован

Надо заметить, далеко не всегда продавец признает свои ошибки и идет навстречу потребителю, даже если тот отлично знает свои права. Бывают случаи, когда последним аргументом для того, чтобы отделаться от дотошного гражданина, становится банальная угроза или требование убраться из магазина.

- В одном магазине по продаже компьютеров меня просто послали на три буквы и пригрозили "начистить морду", если я еще раз у них появлюсь, - продолжает Дмитрий. - Я, конечно, ушел и первым делом решил обратиться за защитой своих прав в соответствующие инстанции. Но и здесь все оказалось не так просто: большинство структур, куда я мог обратиться, сейчас ликвидировали...

До недавнего времени в структуре администраций Приморского края и г. Владивостока существовали подразделения по защите прав потребителей. Их специалисты вели работу с гражданами - выслушивали их о нарушении прав потребителей, составляли претензии, выступали в суде в качестве третьих лиц. Однако в августе этого года был ликвидирован такой отдел в Управлении торговли владивостокской мэрии, а в сентябре губернатор Сергей ДАРЬКИН своим постановлением упразднил целый Комитет по торговле и защите прав потребителей краевой администрации.

Интересна причина, по которой губернатор это сделал. Дело в том, что до этого федеральная власть разграничила сферы деятельности, подконтрольные власти субъектов федерации. В результате, отрасли торговли в этом списке не оказалось. После этого губернатор решил Комитет по торговле вовсе упразднить.

Кто нам поможет?

Таким образом, функции Комитета, которые он осуществлял в сфере торговли, теперь выполнять некому. Во всяком случае, пока. Что касается функций защиты прав потребителя, то их передали Лицензионной палате администрации Приморского края, у которой, к слову, опыта в этой сфере деятельности нет.

Вся надежда остается на федеральную структуру - Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и общественные организации по защите прав потребителей. Как выяснилось, здесь также не обошлось без проблем. Как нам сказали в Управлении, потребителю не будут помогать так, как прежде в отделах по защите прав потребителей. Граждане должны приходить в эту структуру с готовыми жалобами, по которым специалисты Роспотребнадзора могут, например, проверить тот или иной магазин на предмет соблюдения правил торговли.

Претензии составлять вам никто не будет, представлять ваши интересы в суде - тоже. На вопрос, каким образом потребитель сможет правильно составить претензию или исковое заявление, нам ответили следующее: "Во-первых, гражданин должен сам знать свои права, а во-вторых, для составления таких документов существуют юридические консультации и общественные организации по защите прав потребителей".

Общественная защита

Во Владивостоке официально зарегистрировано несколько общественных организаций по защите прав потребителей. Вот только найти их крайне сложно. Ни по телефону "09", ни в справочной "516" мы их найти не смогли. Только одну организацию нам удалось обнаружить в справочнике - Ассоциацию общественных объединений потребителей Приморского края. Да и она, как выяснилось, свою деятельность давно приостановила. Сейчас по этому телефону можно "выйти" на Приморский краевой фонд защиты потребителей.

- Пока мы работаем, - сказали нам в фонде, - но в любой момент также можем "заморозить" свою деятельность. Пока существовали гранты американцев, нацеленные на защиту прав потребителей, пока это кому-то было нужно, работа шла. Теперь содержать такую общественную организацию учредители самостоятельно не могут.

Кстати, услуги фонда платные. Прием, в зависимости от сложности дела, обойдется вам от 50 до 100 руб.

Что получается в итоге? На чью помощь можно рассчитывать? Во-первых, пока отдел Лицензионной палаты осваивает новое для себя дело, вы можете смело покупать текст закона "О защите прав потребителей" или ознакомиться с ним в любом магазине и начать изучать свои права. Во-вторых, пока не закрылись все общественные организации защиты потребителей, можно воспользоваться их услугами.

И самое главное... Не стоит забывать: защита прав потребителя - дело рук самого потребителя.