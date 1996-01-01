Жилищный кодекс добьет коммуналку

Кавалеровские депутаты обратились к президенту, председателю Госдумы, председателю правительства, а так же к депутату Госдумы от Приморья Василию УСОЛЬЦЕВУ с обращением по поводу нового Жилищного кодекса РФ, вступившего в силу с 2005 г.

Местные парламентарии считают, что условий для реализации этого кодекса на местах нет. Фактически изношенный жилфонд государство передает гражданам, большая часть которых имеет низкие доходы и не в состоянии содержать общее имущество дома и ремонтировать свои дома. Этот ФЗ будет способствовать массовому выселению неплатежеспособных граждан. Неприемлем и пункт об обязательности выбора способа управления домами до марта 2006 года.

Большинство жителей районов вообще не знакомо с содержанием Жилищного кодекса. Он разрабатывался и принимался без участия общественности и рядовых потребителей услуг ЖКХ, без участия органов местного самоуправления.

В северных районах Приморья 30% населения составляют пенсионеры, высок процент безработицы, и лишь 35-40% жителей способны сегодня оплачивать из собственных доходов капремонт и содержание общего имущества домов. Поэтому необходимо выделять на это средства из федеральных и других источников, что не предусмотрено новым кодексом.

Районные депутаты предложили Госдуме, президенту и правительству приостановить действие этого "антинародного" Жилищного кодекса на 1 год, доработать закон с учетом предложений органов местного самоуправления и обязательно внести изменения в ряд статей. Главное - предусмотреть выделение федеральных средств и средств субъектов РФ на капремонт домов и общего имущества внутри домов в течение 10 лет.