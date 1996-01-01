Приморье почти готово к зиме

98% приморских котельных к отопительному сезону уже готовы. Как сообщает пресс-центр администрации края, такая цифра была озвучена на краевом селекторном совещании по подготовке к зиме. Готовность остальных объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 95-100%.

Создан необходимый для начала отопительного сезона запас топлива: 115 тыс. тонн мазута, 10 тыс. тонн дизельного топлива, 363 тыс. тонн угля. Этого должно хватить на два месяца. Всего для прохождения отопительного сезона необходимо 520 тыс. тонн мазута, 41 тыс. тонн дизельного топлива и 975 тыс. тонн угля. Как отметили в отделе жизнеобеспечения края, топливо в край поступает в запланированном порядке.

К отоплению уже подключают северные районы края, а также больницы, детские сады и школы. Сейчас тепло подается на объекты соцкультбыта в 14 муниципальных образованиях Приморья - Арсеньеве, Артеме, Дальнереченском, Кировском, Кавалеровском, Красноармейском, Михайловском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Тернейском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском районах. Главы Лесозаводска, Надеждинского, Октябрьского и Ольгинского районов сообщили, что также запускают котельные, обслуживающие школы, детские сады, больницы.

В 33 муниципальных образованиях приняты соответствующие постановления о начале отопительного сезона. Теплоснабжающие предприятия готовы начать подачу тепла уже в конце этой недели. Но, поскольку сейчас в крае держится необычно теплая погода, возможны отсрочки подачи тепла в южных районах. Напомним, согласно Правилам технической эксплуатации тепловых установок министерства энергетики РФ, тепло в квартиры подается, если среднесуточная температура в течение пяти суток не превышает 8 градусов тепла.