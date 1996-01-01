Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жителям предложат типовой договор
В минувшую пятницу в Думе города Владивостока прошло заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты рассмотрели поправки к проекту решения Думы Владивостока "Об утверждении Порядка предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социального найма".
Члены комиссии приняли решение рекомендовать своим коллегам принять документ на следующем заседании думы во втором и третьем чтении. В основном поправки касались трактовки на муниципальном уровне спорных вопросов, недостаточно определенно регулируемых новым Жилищным кодексом.
Также был рассмотрен проект решения Думы г. Владивостока "О снижении платы за коммунальные услуги в зависимости от их качества в городе Владивостоке". Как отметили депутаты в первую очередь, наступающий отопительный сезон обязывает представительный орган предоставить уже в ближайшем времени горожанам документ, позволяющий оплачивать услуги согласно их реальному качеству.
В обсуждении приняли участие представители как поставщиков услуг, так и контролирующих органов, призванных защищать права потребителей. Поскольку стадия согласования столь необходимого горожанам документа затянулась, на заседании комиссии было принято решение доработать проект в рабочем порядке всеми заинтересованными сторонами в сжатые сроки.
Комиссия рассмотрела вопрос о работе управляющих компаний по заключению агентских договоров по управлению общедолевой собственностью. Его рассмотрение было инициировано многочисленными обращениями в Думу г. Владивостока его жителей, недовольных качеством договоров, которые им предлагают подписать управляющие компании.
Доклад заместителя начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации г. Владивостока Евгении МАЙОРОВОЙ не убедил депутатов в том, что проведенную разъяснительную работу по реформе ЖКХ можно посчитать достаточной.
Депутаты Николай ГОЛОЛЯЖ, Галина МЕДВЕДЕВА, Дмитрий НОВИКОВ, Александр ГАВРИЛОВ и другие подчеркнули, что в массе своей горожане сегодня дезориентированы теми документами, которые им предоставляют для обсуждения и рассмотрения управляющие компании. В них не проработаны многие волнующие людей вопросы: финансовой отчетности компании перед жильцами, прозрачности счетов каждого дома, возможности расторжения отношений в случае неудовлетворительного качества выполнения работ, ответственности компании перед жильцами.
Неубедительными посчитали члены комиссии и разъяснения представителей управляющих компаний, присутствовавших на заседании. В заключение депутаты указали управлению содержания жилищного фонда и городских территорий администрации г. Владивостока на необходимость усилить разъяснительную работу среди населения по выбору формы управления домами, а также проконтролировать приведение управляющими компаниями текстов договоров с жителями в соответствие с законодательством. В качестве предложения выдвинута идея о создании типового договора, отвечающего всем этим требованиям, который смог бы стать для жителей Владивостока образцом для оценки предлагаемых им документов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин