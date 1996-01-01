Жителям предложат типовой договор

В минувшую пятницу в Думе города Владивостока прошло заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Депутаты рассмотрели поправки к проекту решения Думы Владивостока "Об утверждении Порядка предоставления малоимущим гражданам жилых помещений по договору социального найма".

Члены комиссии приняли решение рекомендовать своим коллегам принять документ на следующем заседании думы во втором и третьем чтении. В основном поправки касались трактовки на муниципальном уровне спорных вопросов, недостаточно определенно регулируемых новым Жилищным кодексом.

Также был рассмотрен проект решения Думы г. Владивостока "О снижении платы за коммунальные услуги в зависимости от их качества в городе Владивостоке". Как отметили депутаты в первую очередь, наступающий отопительный сезон обязывает представительный орган предоставить уже в ближайшем времени горожанам документ, позволяющий оплачивать услуги согласно их реальному качеству.

В обсуждении приняли участие представители как поставщиков услуг, так и контролирующих органов, призванных защищать права потребителей. Поскольку стадия согласования столь необходимого горожанам документа затянулась, на заседании комиссии было принято решение доработать проект в рабочем порядке всеми заинтересованными сторонами в сжатые сроки.

Комиссия рассмотрела вопрос о работе управляющих компаний по заключению агентских договоров по управлению общедолевой собственностью. Его рассмотрение было инициировано многочисленными обращениями в Думу г. Владивостока его жителей, недовольных качеством договоров, которые им предлагают подписать управляющие компании.

Доклад заместителя начальника управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации г. Владивостока Евгении МАЙОРОВОЙ не убедил депутатов в том, что проведенную разъяснительную работу по реформе ЖКХ можно посчитать достаточной.

Депутаты Николай ГОЛОЛЯЖ, Галина МЕДВЕДЕВА, Дмитрий НОВИКОВ, Александр ГАВРИЛОВ и другие подчеркнули, что в массе своей горожане сегодня дезориентированы теми документами, которые им предоставляют для обсуждения и рассмотрения управляющие компании. В них не проработаны многие волнующие людей вопросы: финансовой отчетности компании перед жильцами, прозрачности счетов каждого дома, возможности расторжения отношений в случае неудовлетворительного качества выполнения работ, ответственности компании перед жильцами.

Неубедительными посчитали члены комиссии и разъяснения представителей управляющих компаний, присутствовавших на заседании. В заключение депутаты указали управлению содержания жилищного фонда и городских территорий администрации г. Владивостока на необходимость усилить разъяснительную работу среди населения по выбору формы управления домами, а также проконтролировать приведение управляющими компаниями текстов договоров с жителями в соответствие с законодательством. В качестве предложения выдвинута идея о создании типового договора, отвечающего всем этим требованиям, который смог бы стать для жителей Владивостока образцом для оценки предлагаемых им документов.