Холодные печи столицы Приморья

Частный сектор Владивостока вынужден перейти на топку печей дровами. Все потому, что на угольных складах ОАО "Приморсклестоппром" имеется всего лишь 1 тысяча тонн угля из 20 тысяч, которые обычно потребляются за отопительный сезон домами частного сектора. Причина сложившейся ситуации одна: ОАО "Приморсклестоппром" задолжал поставщику ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" 1,7 млн. рублей. СУЭК прекратил отгрузку угля, настаивая на возврате долга.

Такая ситуация уже стала типичной с тех пор, как девять краевых гортопов стали акционерными обществами и пытаются самостоятельно вести дела. Более или менее успешно. Единственным не акционированным гортопом остался Хасанский, впрочем, это его не уберегло от долговой ямы. По итогам отопительного сезона 2004-2005 г. администрация Хасанского района задолжала за уголек 1 миллион 372 тысяч 55 рублей.

- Что касается ОАО "Приморсклестоппром", то его задолженность за отопительный сезон 2004-2005 г. составляет 1 миллион 30 тысяч рублей, - говорит заместитель управляющего по сбыту ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" Юрий КОВАЛЬ. - Тем не менее, мы пошли навстречу и отгрузили уголь в долг. Но за 2005-2006 год опять пошла неуплата - 1 млн 694 тыс. 88 рублей. Так что основной причиной невыполнения подаваемых заявок ОАО "Приморсклестоппром" стала систематическая задолженность оплаты за отгружаемый уголь. Мы же коммерческое предприятие и не можем все время поддерживать отношения на основе устных договоренностей и бесконечных обещаний!

Из бывших гортопов наиболее успешными на сегодняшний день компаниями стали ОАО "Углеком" и ОАО "Уссурийское МТСП". На них отгружено 1 млн 813 тыс. тонн и 9 млн 900 тыс. тонн угля соответственно. Оплата производится по условиям договора.

На угольных складах "Приморсклестоппрома" пока малолюдно. Бабушки-старушки ждут свою кровно заработанную пенсию, чтобы пойти за углем. Большинству из них уже не успеть, поскольку вопрос не решается деньгами. Во всяком случае такими деньгами. "На нужды частного сектора Владивостока требуется 20 тысяч тонн, в наличии всего 1 тысяча. И пока я не знаю, как мы будем выходить из сложившейся ситуации. Угля нет и денег тоже нет", - признается исполняющая обязанности директора ОАО "Приморсклестоппром" Наталья ГОРТЮКОВА.

По мнению руководства "Приморсклестоппрома", в сложившейся ситуации виновата льготная категория населения, точнее не сами ветераны и инвалиды, а те структуры, которые должны погасить разницу между реальной стоимостью за тонну угля и той наличностью, которую льготники выкладывают на самом деле. Сейчас в льготных списках "Приморсклестоппрома" 1300 ветеранов, 1000 инвалидов и около тысячи человек значатся в графе "иное". К ним относятся, например, вдовы погибших военнослужащих и участники чеченской войны. 60% льготников стоят на учете в городском управлении социальной защиты, остальные 40%, которые имеют ветеранские "корочки", не проходят ни по каким спискам.

- На каждого льготника положено 4,5 тонны угля, - говорит Наталья Гортюкова. - Ветераны берут его за 50% от реальной стоимости. Мы формируем поименные списки отпуска и подаем в управление социальной защиты населения. И тут начинаются сложности... Например, по их спискам один человек не проходит, а задержка идет для всех. А нам же работать надо!

Кстати, отсутствие угля для населения - проблема не только владивостокская. В начале 90-х на частные дома всего Приморского края отгружали 350 тысяч тонн, а сегодня - 130 тысяч. То ли сельского населения в крае стало в 2,5 раза меньше, то ли стали топить дровами. Самовыруб и самовывоз... И никаких управленческих страстей.