В пользу бедных

Более 2 млрд руб. планируется потратить на реализацию закона "О краевой целевой программе "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2006 год". Законопроект был принят на внеочередном заседании Законодательной Думы Хабаровского края на минувшей неделе в первом чтении.

В настоящее время в Хабаровском крае льготами пользуются более 100 тыс. ветеранов труда, 15 тыс. тружеников тыла, почти 14 тыс. участников войны и жителей блокадного Ленинграда, более 18 тыс. инвалидов, 7,5 тыс. репрессированных, 505 граждан, подвергшихся воздействию радиации. На учете в органах соцзащиты состоит 168 тыс. детей, которые получают ежемесячные пособия, более 8 тыс. многодетных семей. Кроме этого, свыше 15 тыс. пенсионеров получают льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, более 79 тыс. пенсионеров по возрасту пользуются бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте. И хотя некоторые депутаты подвергли сомнению, что 2 млрд руб. помогут решить проблемы с бедностью, тем не менее, законопроект приняли и вряд ли окончательный вариант будет иметь существенные изменения.