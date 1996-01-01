Бюджетникам дали выпустить пар

Около 700 участников собрал митинг протеста работников бюджетной сферы, состоявшийся во Владивостоке 12 октября по инициативе профсоюзных организаций.

Местные власти на этот раз не чинили препятствий митингующим, обеспечив даже машинами сопровождения автобусы с учителями и врачами, прибывшими из других городов и районов Приморья. Наверное, посчитали необходимым дать бюджетникам возможность выпустить пар недовольства, накопившийся за последний год. А пара, откровенно говоря, накопилось немало и по существу.

В отличие от митингов прошлых лет, участники акции протеста не зацикливались на правительстве. Волной негодования накрыло всех - от губернатора и краевых депутатов до президента.

- Государство поощряет произвол чиновников, манипулирует нашими деньгами! - говорила, например, с импровизированной трибуны владивостокская учительница Марина БАРИНОВА. - Широко разрекламированное повышение зарплат на 30% оказалось пшиком. Президентские программы социальной поддержки учителей и врачей охватывают не более 3% работников!

- Нас поставили на колени, - вторила коллеге Валентина ТОКАРЕВА. - Моя дочь окончила педучилище, но я не пускаю ее работать в школу. А посмотрите на реформу ЖКХ. Нам говорят, получайте субсидии, но субсидии начисляются по социальной норме и получить их невозможно. Стыдно должно быть всем - краевым чиновникам и депутатам, городской администрации и думе!

- Господин губернатор! - обращалась к властям уже лесозаводская учительница Марина ПИПКО. - Господа краевые чиновники, депутаты! Мы для вас - только электорат. Ваши реальные действия довели нас до нищеты! В этом году в нашу школу пришел работать только один молодой специалист! Надолго ли он задержится в школе при такой зарплате? А что происходит с материальной базой школ! Почему мы должны ремонтировать школы сами за счет родителей? Разве депутаты и чиновники ремонтируют свои кабинеты, когда уходят в отпуска?

Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой обратились к федеральной власти с требованиями ежегодно индексировать заработную плату в бюджетных организациях страны не менее чем в 1,5 раза, в том числе гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, установить единый порядок предоставления жилищно-коммунальных льгот бюджетникам, работающим в сельских местностях, заморозить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до искоренения бедности, законодательно установить долю расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи не выше 10%, приравнять по льготным выплатам работников тыла с участниками Великой Отечественной войны.

Кроме того, они выдвинули требования губернатору Приморского края сохранить льготы по оплате ЖКУ работающим в сельской местности педработникам, а также работникам здравоохранения и культуры, сохранить доплаты за категорийность педработникам, в том числе педагогам дополнительного образования и детских дошкольных учреждений, ввести доплату за стаж работы педагогам образовательных учреждений, работникам культуры и здравоохранения, обеспечить достаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для своевременного ремонта зданий и оборудования.

Думается, что отправить в отставку власти всех уровней будет проще, чем ликвидировать бедность в стране и крае. Во всяком случае, действия нынешних властей в борьбе с бедностью особого оптимизма не внушают.