Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бюджетникам дали выпустить пар
Около 700 участников собрал митинг протеста работников бюджетной сферы, состоявшийся во Владивостоке 12 октября по инициативе профсоюзных организаций.
Местные власти на этот раз не чинили препятствий митингующим, обеспечив даже машинами сопровождения автобусы с учителями и врачами, прибывшими из других городов и районов Приморья. Наверное, посчитали необходимым дать бюджетникам возможность выпустить пар недовольства, накопившийся за последний год. А пара, откровенно говоря, накопилось немало и по существу.
В отличие от митингов прошлых лет, участники акции протеста не зацикливались на правительстве. Волной негодования накрыло всех - от губернатора и краевых депутатов до президента.
- Государство поощряет произвол чиновников, манипулирует нашими деньгами! - говорила, например, с импровизированной трибуны владивостокская учительница Марина БАРИНОВА. - Широко разрекламированное повышение зарплат на 30% оказалось пшиком. Президентские программы социальной поддержки учителей и врачей охватывают не более 3% работников!
- Нас поставили на колени, - вторила коллеге Валентина ТОКАРЕВА. - Моя дочь окончила педучилище, но я не пускаю ее работать в школу. А посмотрите на реформу ЖКХ. Нам говорят, получайте субсидии, но субсидии начисляются по социальной норме и получить их невозможно. Стыдно должно быть всем - краевым чиновникам и депутатам, городской администрации и думе!
- Господин губернатор! - обращалась к властям уже лесозаводская учительница Марина ПИПКО. - Господа краевые чиновники, депутаты! Мы для вас - только электорат. Ваши реальные действия довели нас до нищеты! В этом году в нашу школу пришел работать только один молодой специалист! Надолго ли он задержится в школе при такой зарплате? А что происходит с материальной базой школ! Почему мы должны ремонтировать школы сами за счет родителей? Разве депутаты и чиновники ремонтируют свои кабинеты, когда уходят в отпуска?
Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой обратились к федеральной власти с требованиями ежегодно индексировать заработную плату в бюджетных организациях страны не менее чем в 1,5 раза, в том числе гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, установить единый порядок предоставления жилищно-коммунальных льгот бюджетникам, работающим в сельских местностях, заморозить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до искоренения бедности, законодательно установить долю расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи не выше 10%, приравнять по льготным выплатам работников тыла с участниками Великой Отечественной войны.
Кроме того, они выдвинули требования губернатору Приморского края сохранить льготы по оплате ЖКУ работающим в сельской местности педработникам, а также работникам здравоохранения и культуры, сохранить доплаты за категорийность педработникам, в том числе педагогам дополнительного образования и детских дошкольных учреждений, ввести доплату за стаж работы педагогам образовательных учреждений, работникам культуры и здравоохранения, обеспечить достаточное финансирование учреждений бюджетной сферы для своевременного ремонта зданий и оборудования.
Думается, что отправить в отставку власти всех уровней будет проще, чем ликвидировать бедность в стране и крае. Во всяком случае, действия нынешних властей в борьбе с бедностью особого оптимизма не внушают.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов