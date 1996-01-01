www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Тьму на Приморье наслал пал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Перебои с электроснабжением южной части Приморья, происходившие в минувшие выходные, были связаны с отключением линии 500 киловольт "ЛуТЭК-Дальневосточная", принадлежащей "Межсистемным электрическим сетям Востока" (МЭС Востока).

За прошедшие выходные, 15 и 16 октября, линия отключалась трижды. Как сообщил отдел информационной стратегии "Дальэнерго", "причиной отключения стала горящая трава; сильный ветер, поднимающий пожар на недопустимую для стабильной работы ЛЭП высоту, только усугубил ситуацию".

В данный момент, по сообщениям МЭС Востока, поступающим диспетчеру Дальэнерго, пожары в охранной зоне ЛЭП потушены. Однако по оперативным сообщениям, поступающим от диспетчера ЗАО "ЛуТЭК", горящая трава по-прежнему является угрозой для стабильной работы энергосистемы.

"ОАО "Дальэнерго" обеспокоено сложившейся ситуацией: сухая, теплая погода, установившаяся на значительной территории Приморского края, является потенциальной угрозой повторения ситуации, возникшей на минувших выходных, но решение о дальнейшем противодействии палам в МЭС Востока пока не принято. Между тем минувшие два дня Дальэнерго было вынуждено самостоятельно покрывать нагрузку всего края, так как из-за отключения линии энергосистема лишилась перетоков с ЛуТЭКа, обеспечивающего электричеством около половины потребителей южного Приморья", - говорится в сообщении.

В то же время, благодаря работе Системной автоматики отключения нагрузки (САОН), нагрузки на подстанциях энергокомпании сразу же после отключений линии МЭС Востока автоматически увеличивались. Это позволило в максимальной степени ликвидировать возникший на юге Приморья дефицит электроэнергии. Недоотпуск электроэнергии в результате отключения линии МЭС Востока за 15 октября составил более 164 тысяч киловатт-часов, за 16 октября - 101,6 тысячи киловатт-часов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru