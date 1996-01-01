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Тьму на Приморье наслал пал
Перебои с электроснабжением южной части Приморья, происходившие в минувшие выходные, были связаны с отключением линии 500 киловольт "ЛуТЭК-Дальневосточная", принадлежащей "Межсистемным электрическим сетям Востока" (МЭС Востока).
За прошедшие выходные, 15 и 16 октября, линия отключалась трижды. Как сообщил отдел информационной стратегии "Дальэнерго", "причиной отключения стала горящая трава; сильный ветер, поднимающий пожар на недопустимую для стабильной работы ЛЭП высоту, только усугубил ситуацию".
В данный момент, по сообщениям МЭС Востока, поступающим диспетчеру Дальэнерго, пожары в охранной зоне ЛЭП потушены. Однако по оперативным сообщениям, поступающим от диспетчера ЗАО "ЛуТЭК", горящая трава по-прежнему является угрозой для стабильной работы энергосистемы.
"ОАО "Дальэнерго" обеспокоено сложившейся ситуацией: сухая, теплая погода, установившаяся на значительной территории Приморского края, является потенциальной угрозой повторения ситуации, возникшей на минувших выходных, но решение о дальнейшем противодействии палам в МЭС Востока пока не принято. Между тем минувшие два дня Дальэнерго было вынуждено самостоятельно покрывать нагрузку всего края, так как из-за отключения линии энергосистема лишилась перетоков с ЛуТЭКа, обеспечивающего электричеством около половины потребителей южного Приморья", - говорится в сообщении.
В то же время, благодаря работе Системной автоматики отключения нагрузки (САОН), нагрузки на подстанциях энергокомпании сразу же после отключений линии МЭС Востока автоматически увеличивались. Это позволило в максимальной степени ликвидировать возникший на юге Приморья дефицит электроэнергии. Недоотпуск электроэнергии в результате отключения линии МЭС Востока за 15 октября составил более 164 тысяч киловатт-часов, за 16 октября - 101,6 тысячи киловатт-часов.
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