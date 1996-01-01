Детсадам залатают крыши

4 детсада в Дальнегорске скоро будут покрыты новой кровлей.

Об этом договорились заведующий гороно Сергей АБРАМОВ и депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий СТЕПАНЧЕНКО. Как только материал для ремонта - 4,5 тыс. кв. м. рубемакса - будет доставлен в город, сразу начнутся работы.