Спецодежда для детей

Несмотря на то, что школьная форма времен СССР не являлась идеалом стиля и изящества, она всегда была доступна и недорога. Сегодняшним школьникам и их родителям предоставили право самим выбирать, в чем ходить в любимое учебное заведение. Но, оказалось, что для школ и для родителей учеников эта свобода - палка о двух концах...

Переоделись, но не все...

Несколько лет назад на улицах города с наступлением очередного учебного года появились детишки в одинаковых клетчатых юбочках, брючках и однотонных темных пиджачках. По сравнению с советскими школьниками эти выглядели нарядно, но, в то же время, неброско и дисциплинированно. Многие тогда подумали, что теперь так будут выглядеть все владивостокские школьники, но ошиблись.

Ввести школьную форму смогли лишь несколько городских школ: №1, №6, №9, №13, №26, №41, №57 и №80. Одеть школьников в одинаковую одежду оказалось огромной проблемой. Как рассказали в Управлении образования администрации г. Владивостока, главными противниками этой реформы стали родители, у которых небольшой достаток. Именно на их плечи должны были лечь все расходы по переодеванию своих любимых чад в новую форму. Другую часть родителей, побогаче, возмущало стремление школ, как они считали, уравнять всех детей, сделать из них серую массу и в каждом подавить индивидуальность. Эту мысль поддерживали ученики старших классов. Да и покупать форму тем же одиннадцати классникам на один год было также крайне невыгодно.

В то же время, как утверждает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №13 Олеся БОТНАРЬ, элемент формы в школе очень важен. Во-первых, это дисциплинирует учеников. Во-вторых, сглаживается социальное неравенство.

- Согласно закону мы не вправе жестко обязать всех учеников переодеться в одежду определенного образца, - отмечает директор школы №28 Светлана СОКОЛОВА, где пока только рассматривается вопрос о введении школьной формы. - Поэтому эту проблему мы поднимали и обсуждали на попечительском совете. Когда же все-таки пришли к общему решению - форме быть - объявили конкурс на лучшую модель.

К слову, о моделях. Более четырех лет назад Управление образования администрации Владивостока уже объявляло точно такой же конкурс в масштабах города, в котором приняли участие как модельеры, так и сами школьники вместе со своими родителями. Несколько моделей даже получили призы. Однако на этом все и закончилось: где результаты того конкурса в настоящий момент, не знают ни директора школ, ни Управление образования.

Форма на заказ

Существует еще одна проблема - доступность униформы. Сегодня массовые заказы по пошиву школьной одежды во Владивостоке выполняет только ООО "Швейное предприятие "Заря". Кстати, его сотрудникам также ничего неизвестно о результатах проводимого конкурса. Поэтому, как рассказывает директор фабрики "Заря" Наталья ПАВЛЕНКО, выполнению заказов по пошиву формы предшествуют долгие переговоры с попечительскими, родительскими и прочими советами школ. Рассматриваются вопросы выбора моделей, тканей, предметов одежды и их стоимости. В силу того, что каждая школа хочет иметь индивидуальную модель, отличную от других, у "Зари" возникают сложности.

- Во-первых, из-за этого сразу возрастает себестоимость изделия, - объясняет Наталья Викторовна. - Есть ведь разница - изготовить одно лекало для всех школ или для каждой - свое? Сложность также заключается в разнообразии моделей, тканей. Эта работа по трудозатратам недалеко ушла от индивидуального пошива. Более того, возникла еще одна проблема - в сегодняшних детях мы начали замечать тенденции отклонения от типовой фигуры. Если раньше отклонения заключались в более длинных руках и ногах, то теперь все больше становится детей, как мы говорим, "нижнего" типа. Их характеризует наличие живота, узких плеч, широких бедер. Думаю, на это наложил отпечаток теперешний образ жизни детей: сидение за компьютером, неправильное питание и т. д. Поэтому теперь они с трудом вписываются в стандартную размерную шкалу.

Учитывая все эти нюансы, швейное предприятие берет предоплату за сырье в размере 500 рублей за комплект школьной формы. К подбору материала "Заря" подошла ответственно: предлагает проверенные ткани только отечественного производства с соответствующими сертификатами. Впрочем, для производителей тканей заказы таких объемов считаются крайне мелкими.

То ли дело, например, объемы иркутской швейной фабрики "Вид". В отличие от нашей "Зари" именно "Вид" диктует школам Иркутска свои условия, а не наоборот. Возможно, из-за того, что форма установлена практически во всех школах этого города, а швейное предприятие, которое ее шьет для местных школьников, - одно. Таким образом, "Вид" предлагает на выбор только три модели формы из трех видов тканей, и школы вынуждены выбирать из того, что есть. "Заря" же сегодня шьет шесть моделей из четырех цветов. В итоге, как утверждает Наталья Павленко, "себестоимость нашей школьной формы несопоставима с иркутской. Их изделия на 40% дешевле. К тому же их город расположен ближе к текстильным комбинатам".

В стоимость школьной формы фабрика "Заря" закладывает рентабельность, равную 5-7%. Но даже при таких цифрах цены на готовые элементы школьной формы особо низкими не назовешь. Так, жакет для девочки в зависимости от размера стоит 500-885 руб., юбка - 445-470 руб., костюм для мальчика - 1235-1635 руб., костюм-тройка - 1420-1940 руб. "Раньше вся школьная форма дотировалась государством, - объясняет Наталья Викторовна, - а сейчас за это даже налоговых послаблений не дают".

Своими силами

В то же время, не все родители доверяют пошив "Заре". Так, родители учеников школы №13 чаще пытаются решить вопросы пошива формы в ателье или самостоятельно. А в одном из классов кто-то из родителей закупил своими силами ткань на всех и раздал каждому по отрезу. В конечном счете, как поделилась мама одной ученицы, комплект формы, заказанной в ателье, стоил ей около 5 тыс. руб. Кстати, в этой школе, можно сказать, уникальный опыт по введению формы. У каждого класса она своя.

- На мой взгляд, школам было бы гораздо выгоднее принимать в качестве формы наименее затратные по себестоимости предметы одежды, - говорит Наталья Павленко. - Тот же сарафан, например, получается дешевле, чем юбка и жилет. Еще выгоднее будет, если школа разработает свою эмблему, и ее можно будет вышить на том же галстуке или жилетке. Тогда элементы формы можно будет свести до минимума - брюки и галстук, или просто жилет.

Но именно в договоренности заключается вся сложность. Если начальные классы не имеют ничего против формы и носят ее с большой охотой, то старшие школьники ее просто не приемлют. Как рассказывают учителя, бывают случаи, когда некоторые дети, как правило, девочки, ходят в школу с дополнительным комплектом одежды "гражданского" образца. Переодеваются после уроков в туалете и идут домой уже другими людьми, потому что в школьной форме им ходить по улице стыдно...

Несмотря на все сложности, возникающие в связи с разработкой, утверждением и пошивом школьной формы, саму возможность выполнять такие заказы Наталья Павленко считает большой удачей. В этом году пошив школьного ассортимента составил 40% от всего оборота выпускаемой "Зарей" продукции.