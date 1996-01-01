В кавалеровском ДК имени Арсеньева состоялась 7-я краевая передвижная выставка "Экология и безопасность жизнедеятельности края", организованная департаментом природопользования администрации края, администрацией Кавалеровского района, Приморской краевой библиотекой имени Горького, центральной библиотекой Кавалеровского района.

На выставке были представлены новые разработки природоохранных и ресурсосберегающих технологий, образцы морепродуктов, продуктов из дикоросов, хлебобулочные и молочные изделия, образцы растений. Технологические разработки представили Тихоокеанская академия наук, ДВГТУ, ТИБОХ, Ботанический сад-институт, Биолого-почвенный институт ДВО РАН, "Биотоп", Тихоокеанский государственный экономический университет, Тихоокеанский региональный институт охраны труда, Приморская сельхозакадемия. Прошел "круглый стол", где ученые обменялись опытом и выступили с докладами на разные темы, относящиеся к экологии. Была организована акция "Дети в защиту природы".