Энергетики начали "токолечение"

Начиная со вторника 11 октября, Владивостокское отделение Дальэнергосбыта ограничило подачу электроэнергии восьми муниципальным учреждениям здравоохранения во Владивостоке. Как подчеркнули в пресс-службе Дальэнергосбыта, введенные ограничения касаются только административных и вспомогательных помещений и не нарушают лечебный процесс.

В числе неплательщиков - городской противотуберкулезный диспансер, психоневрологический дом ребенка, городской клинический кожвендиспансер, медико-социальный центр восстановительного лечения детей, Первореченский противотуберкулезный диспансер, детская психиатрическая больница, детский противотуберкулезный санаторий "Детство", городская психиатрическая клиническая больница. По данным энергетиков, суммарный долг этих медицинских учреждений перед ОАО "Дальэнерго" с начала года составляет 8,7 млн руб.

Задолженность начала накапливаться еще с января текущего года, когда финансирование этих медучреждений должно было быть передано из бюджета Владивостока в краевой бюджет. Однако до сих пор не решен вопрос о переходе учреждений из статуса муниципальных в статус государственных и об оплате ими коммунальных платежей.