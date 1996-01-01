Пенсионный фонд открыл новые двери

6 октября в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю состоялся день открытых дверей, посвященный международному Дню пожилых людей.

В гости к краевой пенсионной службе пришли представители законодательной и исполнительной властей, организаций-партнеров Пенсионного фонда РФ и краевых общественных организаций.

Одним из итогов многосторонней встречи стало подписание многостороннего соглашения о сотрудничестве на благо пожилых людей Приморского края. 14 общественных и государственных организаций, в том числе приморское отделение Пенсионного фонда РФ, "Союз пенсионеров Приморского края", общественная организация "Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья" и другие, договорились о взаимопомощи, обмене информацией, реализации благотворительных акций и обязались проводить разъяснительную работу с населением, сообщать о различных преобразованиях в социальной сфере.

В этот же день "Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья" преподнес Союзу пенсионеров Приморского края и всем пожилым людям символический подарок - несколько саженцев голубых елей и туй, символизирующих долголетие.